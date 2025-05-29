Рубио в разговоре с Лавровым призвал к добросовестному диалогу РФ с Украиной

Госдеп США сообщил о телефонном разговоре госсекретаря Марко Рубио с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепа Тэмми Брюс, передает "Европейская правда".

Во время разговора Рубио приветствовал обмен пленными между Россией и Украиной по принципу "1000 на 1000", который состоялся в выходные.

"Госсекретарь повторил призывы президента Трампа к конструктивному, добросовестному диалогу с Украиной как единственному пути к прекращению этой войны", – говорится в сообщении.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль после встречи с Рубио пересказал его слова, согласно которым "в случае дальнейшего отказа Путина будут приняты меры" и российскому лидеру "следует быть готовым к этому".

На фоне последних заявлений РФ и усиления ею воздушного террора против Украины президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что рассматривает возможность введения дополнительных санкций против России.

Но недавно Трамп заявил, что воздерживается от введения санкций против России, если считает, что это может "испортить" заключение "сделки".