Трамп відповів, чи загрожують Росії санкції за останні масовані удари по Україні

Президент США Дональд Трамп в неділю, засуджуючи останні російські обстріли України, заявив, що розглядає можливість введення додаткових санкцій проти Росії.

Як повідомляє The New York Times, про це Трамп сказав, спілкуючись з репортерами в Нью-Джерсі, пише "Європейська правда".

Трамп заявив журналістам, що він "незадоволений" ескалацією атак кремлівського правителя Владіміра Путіна, особливо в той час, коли дві країни ведуть переговори про укладення угоди про припинення вогню.

"Він (Путін. – Ред.) вбиває багато людей, і я не знаю, що, чорт забирай, сталося з Путіним. Я знаю його давно. Ми завжди ладнали. Але він запускає ракети по містах і вбиває людей, і мені це зовсім не подобається", – сказав Трамп.

Він додав: "Ми ведемо переговори, а він запускає ракети по Києву та інших містах".

На запитання, чи розглядає він можливість введення додаткових санкцій проти Росії, Трамп відповів: "Абсолютно, він вбиває багато людей".

Трамп і раніше погрожував Росії санкціями, але не виконав своїх погроз, оскільки прагнув домогтися від Владіміра Путіна згоди на припинення вогню дипломатичним шляхом.

Трамп також не втратив нагоди покритикувати і президента України Володимира Зеленського. За його словами, Зеленський не робить Україні жодних послуг "кажучи те, що він каже".

Раніше в неділю Зеленський поскаржився, що "мовчання Америки" та інших країн лише заохочують Путіна до нових атак.



