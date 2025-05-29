Поляки вважають, що Тшасковський краще дбатиме про Польщу на міжнародній арені

На думку поляків, кандидат у президенти від влади Рафал Тшасковський краще дбатиме про інтереси Польщі на міжнародній арені.

Такими є результати опитування Opinia24 для RMF FM, передає "Європейська правда".

Респондентам поставили запитання: незалежно від політичних симпатій чи антипатій, хто був би кращим представником Польщі на міжнародній арені – Кароль Навроцький чи Рафал Тшасковський?

Опитування показало незначну перевагу кандидата від партії влади "Громадянська коаліція". На користь Тшасковського висловилися 42% респондентів, проти 38%, які хотіли б бачити в цій ролі Навроцького.

Цікаво, що кожен п'ятий поляк не має думки з цього питання. Це може означати або те, що частина поляків не вважає це питання особливо важливим, або те, що жоден з кандидатів для п'ятої частини електорату не виглядає особливо переконливим посередником у переговорах з лідерами інших країн.

Оцінки дипломатичних здібностей Тшасковського та Навроцького корелюють із загальними уподобаннями виборців, які визначаються віком, статтю, освітою тощо. Жінки переважно хочуть голосувати за Рафала Тшасковського і вважають, що він буде кращим представником на міжнародній арені (46% за Тшасковського і 35% за Навроцького). Чоловіки вважають, що Навроцький буде кращим президентом Польщі за кордоном (41% проти 38%).

Аналогічна ситуація і з віком респондентів. У наймолодшій віковій групі (18-29 років) Навроцький має кращі рейтинги. Тшасковський набирає в очах старших виборців у групах 30-60+.

Другий тур президентських виборів відбудеться 1 червня. Поляки обиратимуть між Рафалом Тшасковським та Каролем Навроцьким, якого підтримує опозиційна "Право і справедливість".

Рафал Тшасковський грав на європейській арені як член Європейського парламенту, де, серед іншого, відповідав за зовнішню політику. В уряді Еви Копач він був державним секретарем у Міністерстві закордонних справ з питань Європейського Союзу. На посаді мера Варшави брав активну участь у міжнародних ініціативах, зокрема, був співзасновником Пакту вільних міст, що об'єднує найбільші міста Центральної та Східної Європи.

Тшасковський вільно володіє кількома мовами – англійською, французькою, російською та італійською.

Кар'єра Кароля Навроцького була більше зосереджена на польських справах, і, як наслідок, кандидат від партії "Право і справедливість" дещо менше знайомий з міжнародною ареною. Однак це враження Навроцький останнім часом намагається змінити. Під час президентської кампанії він відвідав Вашингтон, де особисто поспілкувався з президентом Дональдом Трампом.

Крім того, Навроцький як президент Інституту національної пам'яті був ініціатором та організатором міжнародних заходів, таких як відзначення 80-ї річниці початку Другої світової війни, в якому взяли участь представники багатьох країн та міжнародних організацій. Він також співпрацював з іноземними інститутами історичної пам'яті, музеями та неурядовими організаціями, проводячи освітні проєкти.

Одне з останніх опитувань перед другим туром президентських виборів у Польщі показало мінімальну перевагу кандидата керівної "Громадянської коаліції" Рафала Тшасковського.

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