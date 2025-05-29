Поляки считают, что Тшасковский будет лучше заботиться о Польше на международной арене

По мнению поляков, кандидат в президенты от власти Рафал Тшасковский будет лучше заботиться об интересах Польши на международной арене.

Таковы результаты опроса Opinia24 для RMF FM, передает "Европейская правда".

Респондентам был задан вопрос: независимо от политических симпатий или антипатий, кто был бы лучшим представителем Польши на международной арене – Кароль Навроцкий или Рафал Тшасковский?

Опрос показал незначительное преимущество кандидата от партии власти "Гражданская коалиция". В пользу Тшасковского высказались 42% респондентов, против 38%, которые хотели бы видеть в этой роли Навроцкого.

Интересно, что каждый пятый поляк не имеет мнения по этому вопросу. Это может означать либо то, что часть поляков не считает этот вопрос особенно важным, либо то, что ни один из кандидатов для пятой части электората не выглядит особенно убедительным посредником в переговорах с лидерами других стран.

Оценки дипломатических способностей Тшасковского и Навроцкого коррелируют с общими предпочтениями избирателей, которые определяются возрастом, полом, образованием и т.д. Женщины в основном хотят голосовать за Рафала Тшасковского и считают, что он будет лучшим представителем на международной арене (46% за Тшасковского и 35% за Навроцкого). Мужчины считают, что Навроцкий будет лучшим президентом Польши за рубежом (41% против 38%).

Аналогичная ситуация и с возрастом респондентов. В самой молодой возрастной группе (18-29 лет) Навроцкий имеет лучшие рейтинги. Тшасковский набирает в глазах старших избирателей в группах 30-60+.

Второй тур президентских выборов состоится 1 июня. Поляки будут выбирать между Рафалом Тшасковским и Каролем Навроцким, которого поддерживает оппозиционная "Право и справедливость".

Рафал Тшасковский играл на европейской арене как член Европейского парламента, где, среди прочего, отвечал за внешнюю политику. В правительстве Евы Копач он был государственным секретарем в Министерстве иностранных дел по вопросам Европейского Союза. На посту мэра Варшавы принимал активное участие в международных инициативах, в частности, был соучредителем Пакта свободных городов, объединяющего крупнейшие города Центральной и Восточной Европы.

Тшасковский свободно владеет несколькими языками – английским, французским, русским и итальянским.

Карьера Кароля Навроцкого была больше сосредоточена на польских делах, и, как следствие, кандидат от партии "Право и справедливость" несколько менее знаком с международной ареной. Однако это впечатление Навроцкий в последнее время пытается изменить. Во время президентской кампании он посетил Вашингтон, где лично пообщался с президентом Дональдом Трампом.

Кроме того, Навроцкий как президент Института национальной памяти был инициатором и организатором международных мероприятий, таких как празднование 80-й годовщины начала Второй мировой войны, в котором приняли участие представители многих стран и международных организаций. Он также сотрудничал с иностранными институтами исторической памяти, музеями и неправительственными организациями, проводя образовательные проекты.

Один из последних опросов перед вторым туром президентских выборов в Польше показал минимальное преимущество кандидата правящей "Гражданской коалиции" Рафала Тшасковского.

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