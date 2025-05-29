"Саміт війни": німецька "подруга Путіна" розкритикувала візит Зеленського до Берліна

Сара Вагенкнехт, голова ультралівого Альянсу Сари Вагенкнехт, критикує заплановану німецько-українську співпрацю щодо зброї дальньої дії як свідчення того, що канцлер Фрідріх Мерц і президент України Володимир Зеленський несерйозно ставляться до мирних переговорів з Росією.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

Вона вважає, що зустріч Зеленського і Мерца в Берліні була скоріше воєнним самітом.

"Це був саміт з питань озброєнь, який цементує війну і продовжує смерть. Зустріч показує, що Мерц і Зеленський не мають серйозних намірів вести переговори. Більше зброї, більше санкцій, жодних компромісів: хіба це має привести Путіна за стіл переговорів?" – сказала Вагенкнехт.

"Якщо Зеленський буде продовжувати в тому ж дусі, Україна буде в кінцевому підсумку повністю зруйнована. Це також відповідальність канцлера. Це обурливо, що Мерц продовжує тримати громадськість у невіданні щодо питання Taurus", – заявила вона.

За її словами, передача крилатих ракет Україні Німеччиною була б оголошенням війни Москві.

"Замість того, щоб постійно вказувати пальцем на Путіна і його нібито неготовність до переговорів, Мерц мав би використати можливість для пошуку компромісної лінії для переговорів з українським президентом", – вважає очільниця АСВ.

"Відмова від вступу України до НАТО стала б доказом того, що Зеленський і європейці серйозно налаштовані на переговори", – сказала вона.

У Берліні 28 травня український президент провів зустрічі з федеральним канцлером Фрідріхом Мерцем, президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром та головою Бундестагу Юлією Кльокнер.

Під час візиту Німеччина пообіцяла нову військову допомогу Україні на 5 млрд євро.

Серед іншого, було підписано контракт з компанією Diehl Defence на виробництво систем IRIS-T і ракет до них. За словами Умєрова, загальна вартість контракту – 2,2 млрд євро.