Сара Вагенкнехт, председатель ультралевого Альянса Сары Вагенкнехт, критикует запланированное германо-украинское сотрудничество в области оружия дальнего действия как свидетельство того, что канцлер Фридрих Мерц и президент Украины Владимир Зеленский несерьезно относятся к мирным переговорам с Россией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

Она считает, что встреча Зеленского и Мерца в Берлине была скорее военным саммитом.

"Это был саммит по вопросам вооружений, который цементирует войну и продолжает смерть. Встреча показывает, что Мерц и Зеленский не имеют серьезных намерений вести переговоры. Больше оружия, больше санкций, никаких компромиссов: разве это должно привести Путина за стол переговоров?" – сказала Вагенкнехт.

"Если Зеленский будет продолжать в том же духе, Украина в конечном итоге будет полностью разрушена. Это также ответственность канцлера. Возмутительно, что Мерц продолжает держать общественность в неведении по вопросу Taurus", – заявила она.

По ее словам, передача крылатых ракет Украине Германией была бы объявлением войны Москве.

"Вместо того чтобы постоянно указывать пальцем на Путина и его якобы неготовность к переговорам, Мерц должен был бы использовать возможность для поиска компромиссной линии для переговоров с украинским президентом", – считает глава АСВ.

"Отказ от вступления Украины в НАТО стал бы доказательством того, что Зеленский и европейцы серьезно настроены на переговоры", – сказала она.

В Берлине 28 мая украинский президент провел встречи с федеральным канцлером Фридрихом Мерцем, президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и председателем Бундестага Юлией Кёкнер.

Во время визита Германия пообещала новую военную помощь Украине на 5 млрд евро.

Среди прочего, был подписан контракт с компанией Diehl Defence на производство систем IRIS-T и ракет к ним. По словам Умерова, общая стоимость контракта – 2,2 млрд евро.