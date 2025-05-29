Чинного голову центробанку Словаччини визнали винним у корупції

Чинного голову Національного банку Словаччини і колишнього міністра фінансів Петра Кажиміра суд визнав винним у справі про корупцію і оштрафував на 200 тисяч євро.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Aktuality.

Рішення ухвалив Спеціалізований кримінальний суд у місті Пезінок за одноосібною участю судді Мілана Цисаріка. Альтернативним до штрафу покаранням для Кажиміра могло стати позбавлення волі строком до одного року.

Вирок не є остаточним. Обидві сторони можуть подати апеляцію.

Згідно з вироком, Кажимір у 2017 році дав хабар тодішньому голові Фінансової адміністрації Франтішеку Імрече, щоб отримати інформацію про податкові справи кількох компаній і таким чином допомогти їм сплатити надмірні відрахування з ПДВ на суму понад три мільйони євро. За даними прокуратури, за це він мав дати Імрече хабар у розмірі 48 тисяч євро.

Частку в компаніях також мав бізнесмен Ладіслав Рехак, у якого Кажимір, будучи міністром, купив за вигідною ціною віллу біля Славіна в Братиславі.

Суд також постановив, що 48 тисяч євро, які Франтішек Імрече передав поліції в якості вищезгаданого хабара від Петера Кажиміра, будуть конфісковані на користь держави.

Напередодні винесення вироку керівник центробанку розіслав друзям, знайомим і офіційним контактам листа, в якому різко критикує дії судді Мілана Цисаріка і називає весь процес сфабрикованим. "У мене є всі підстави вважати, що в четвер, 29 травня 2025 року, суддя Спеціалізованого кримінального суду Мілан Цисарик має намір визнати мене винним. У безглуздому і сфабрикованому з самого початку процесі, до того ж без жодних доказів", – пише Кажимір у листі.

У ньому він підкреслює, що його звинувачують не в отриманні хабаря, а в тому, що він нібито його давав. Кажімир також стверджує, що звинувачення ґрунтуються на "брехні" і що він ніколи не давав жодного хабаря.

Сам судовий процес відзначився низкою ускладнень і несподіваних поворотів. Суддя Мілан Цисарік спочатку прийняв рішення щодо Кажиміра в закритому режимі – за допомогою кримінальної постанови. Спочатку він засудив його до штрафу в розмірі 100 тисяч євро за хабарництво. Однак обвинувачення і Кажимір не погодилися з постановою, тому справу довелося розглядати в суді.

Справа про корупцію голови Нацбанку викликала інтенсивні дискусії, особливо щодо питання строку давності. З огляду на те, що діяння нібито мали місце у 2017 та 2018 роках, захист стверджував, що справа вже мала б бути закрита за давністю завдяки урядовим поправкам до Кримінального кодексу – найпізніше на межі 2021 та 2022 років. Згідно з новим законом, до хабарництва застосовується трирічний термін давності.

Тому очікувалося, що суддя Цисарік припинить переслідування Кажиміра через закінчення терміну давності. Але суддя вирішив не продовжувати справу, а перекваліфікувати діяння. Згідно з черговою поправкою до кримінальних кодексів, до злочинів, пов'язаних з можливою шкодою інтересам ЄС, застосовуються суворіші строки давності. У даному випадку йдеться про п'ятирічний термін, тож, на думку судді Цисаріка, справа не є такою, що втратила свою актуальність.

Важливим фактором у цій справі є те, що передбачуваний хабар був пов'язаний з ПДВ. Європейський прокурор Юрай Новоцький пояснив, що питання ПДВ – це справа Європейського Союзу, оскільки існує кілька рішень Суду ЄС з цього приводу.

Петер Кажимір очолює Нацбанк Словаччини з 2019 року. Його повноваження закінчуються вже за кілька днів – у неділю, 1 червня 2025 року.

Нагадаємо, Угорщина та Словаччина відмовилися поставити підпис під документом, підготованим для затвердження Радою ЄС, щодо посилення демократичної стійкості Європейського Союзу, що має на увазі боротьбу з дезінформацією, фальсифікаціями і посилення демократичних ЗМІ.

Як повідомляла "Європейська правда", під час засідання Ради ЄС 27 травня Угорщина також утрималась під час затвердження інструменту SAFE, що передбачає можливість запозичення до 150 млрд євро для інвестицій в оборонну промисловість країн-членів.