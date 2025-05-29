Действующего главу центробанка Словакии признали виновным в коррупции

Действующего главу Национального банка Словакии и бывшего министра финансов Петра Кажимира суд признал виновным в деле о коррупции и оштрафовал на 200 тысяч евро.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Aktuality.

Решение принял Специализированный уголовный суд в городе Пезинок при единоличном участии судьи Милана Цисарика. Альтернативным наказанием для Кажимира могло стать лишение свободы на срок до одного года.

Приговор не является окончательным. Обе стороны могут подать апелляцию.

Согласно приговору, Кажимир в 2017 году дал взятку тогдашнему главе Финансовой администрации Франтишеку Имрече, чтобы получить информацию о налоговых делах нескольких компаний и таким образом помочь им уплатить чрезмерные отчисления по НДС на сумму более трех миллионов евро. По данным прокуратуры, за это он должен был дать Имрече взятку в размере 48 тысяч евро.

Долю в компаниях также имел бизнесмен Ладислав Рехак, у которого Кажимир, будучи министром, купил по выгодной цене виллу возле Славина в Братиславе.

Суд также постановил, что 48 тысяч евро, которые Франтишек Имрече передал полиции в качестве вышеупомянутой взятки от Петера Кажимира, будут конфискованы в пользу государства.

Накануне вынесения приговора глава центробанка разослал друзьям, знакомым и официальным контактам письмо, в котором резко критикует действия судьи Милана Цисарика и называет весь процесс сфабрикованным. "У меня есть все основания полагать, что в четверг, 29 мая 2025 года, судья Специализированного уголовного суда Милан Цисарик намерен признать меня виновным. В бессмысленном и сфабрикованном с самого начала процессе, к тому же без каких-либо доказательств", – пишет Кажимир в письме.

В нем он подчеркивает, что его обвиняют не в получении взятки, а в том, что он якобы ее давал. Кажимир также утверждает, что обвинения основаны на "лжи" и что он никогда не давал никаких взяток.

Сам судебный процесс ознаменовался рядом осложнений и неожиданных поворотов. Судья Милан Цисарик сначала принял решение по Кажимиру в закрытом режиме – с помощью уголовного постановления. Сначала он приговорил его к штрафу в размере 100 тысяч евро за взяточничество. Однако обвинение и Кажимир не согласились с постановлением, поэтому дело пришлось рассматривать в суде.

Дело о коррупции главы Нацбанка вызвало интенсивные дискуссии, особенно по вопросу срока давности. Учитывая, что деяния якобы имели место в 2017 и 2018 годах, защита утверждала, что дело уже должно было быть закрыто по давности благодаря правительственным поправкам к Уголовному кодексу – самое позднее на границе 2021 и 2022 годов. Согласно новому закону, к взяточничеству применяется трехлетний срок давности.

Поэтому ожидалось, что судья Цисарик прекратит преследование Кажимира из-за истечения срока давности. Но судья решил не продолжать дело, а переквалифицировать деяния. Согласно очередной поправке к уголовным кодексам, к преступлениям, связанным с возможным ущербом интересам ЕС, применяются более строгие сроки давности. В данном случае речь идет о пятилетнем сроке, поэтому, по мнению судьи Цисарика, дело не утратило своей актуальности.

Важным фактором в этом деле является то, что предполагаемая взятка была связана с НДС. Европейский прокурор Юрай Новоцкий пояснил, что вопрос НДС – это дело Европейского Союза, поскольку существует несколько решений Суда ЕС по этому поводу.

Петер Кажимир возглавляет Нацбанк Словакии с 2019 года. Его полномочия истекают уже через несколько дней – в воскресенье, 1 июня 2025 года.

Напомним, Венгрия и Словакия отказались поставить подпись под документом, подготовленным для утверждения Советом ЕС, об усилении демократической устойчивости Европейского Союза, что подразумевает борьбу с дезинформацией, фальсификациями и усиление демократических СМИ.

Как сообщала "Европейская правда", во время заседания Совета ЕС 27 мая Венгрия также воздержалась при утверждении инструмента SAFE, предусматривающего возможность заимствования до 150 млрд евро для инвестиций в оборонную промышленность стран-членов.