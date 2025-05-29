У Чехії оголосили вирок вчительці, яка заперечувала злочини РФ в Україні

За заперечення російських воєнних злочинів в Україні суд Праги засудив учительку Мартіну Беднаржову до умовного покарання.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ČTK.

Тему України Беднаржова порушила на уроці для восьмого класу на початку квітня 2022 року. Жінка розповіла учням, що з боку росіян це виправданий спосіб вирішення ситуації, і стверджувала, що в Києві "нічого не відбувається".

Коли учні заявили, що в новинах Чеського телебачення бачили кадри з обстрілами Києва, Беднаржова відповіла, що державне телебачення є упередженим. Вона також заявила, що, на її думку, українські "нацистські угруповання на Донбасі" з 2014 року "систематично знищують росіян".

Окружний суд району Прага-6 розглядав справу Беднаржової втретє. Двічі вчительку виправдали, вдруге вирок підтвердив апеляційний суд. Однак у січні Верховний суд Чехії скасував вироки і відправив справу на повторний розгляд.

Прокуратура вимагала для нині звільненої празької вчительки умовного покарання і п'ятирічної заборони на педагогічну, виховну та іншу роботу з дітьми.

Захисники Беднаржової посилалися на свободу слова, наголошували на необхідності "толерантності до інших думок" і говорили про те, що деякі з думок, висловлених жінкою, зараз висловлюють і політики, наприклад Дональд Трамп.

У результаті Мартіну Беднаржову визнали винною в порушенні законодавства про освіту, внутрішні правила школи та трудового кодексу і засудили до семи місяців умовного покарання з випробувальним терміном 20 місяців.

Беднаржовій також заборонили викладати протягом трьох років. Крім того, жінка повинна буде пройти курс з підвищення медіаграмотності.

Вирок не є остаточним. Сама засуджена, яка балотується до Палати депутатів на прийдешніх виборах від празького списку руху чеських комуністів Stačilo!, назвала суд політичним.

Вона також говорила про те, що в Україні "катували російське населення", масове вбивство в українському місті Буча досі не розслідувано, а ЗМІ неправдиво інформують про війну.