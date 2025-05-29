В Чехии объявили приговор учительнице, которая отрицала преступления РФ в Украине

За отрицание российских военных преступлений в Украине суд Праги приговорил учительницу Мартину Беднаржову к условному наказанию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ČTK.

Тему Украины Беднаржова подняла на уроке для восьмого класса в начале апреля 2022 года. Женщина рассказала ученикам, что со стороны россиян это оправданный способ решения ситуации, и утверждала, что в Киеве "ничего не происходит".

Когда ученики заявили, что в новостях Чешского телевидения видели кадры с обстрелами Киева, Беднаржова ответила, что государственное телевидение является предвзятым. Она также заявила, что, по ее мнению, украинские "нацистские группировки на Донбассе" с 2014 года "систематически уничтожают русских".

Окружной суд района Прага-6 рассматривал дело Беднаржовой в третий раз. Дважды учительницу оправдали, во второй раз приговор подтвердил апелляционный суд. Однако в январе Верховный суд Чехии отменил приговоры и отправил дело на повторное рассмотрение.

Прокуратура требовала для ныне уволенной пражской учительницы условного наказания и пятилетнего запрета на педагогическую, воспитательную и другую работу с детьми.

Защитники Беднаржовой ссылались на свободу слова, подчеркивали необходимость "толерантности к другим мнениям" и говорили о том, что некоторые из мыслей, высказанных женщиной, сейчас высказывают и политики, например Дональд Трамп.

В результате Мартину Беднаржову признали виновной в нарушении законодательства об образовании, внутренних правил школы и трудового кодекса и приговорили к семи месяцам условного наказания с испытательным сроком 20 месяцев.

Беднаржовой также запретили преподавать в течение трех лет. Кроме того, женщина должна будет пройти курс по повышению медиаграмотности.

Приговор не является окончательным. Сама осужденная, которая баллотируется в Палату депутатов на грядущих выборах от пражского списка движения чешских коммунистов Stačilo!, назвала суд политическим.

Она также говорила о том, что в Украине "пытали русское население", массовое убийство в украинском городе Буча до сих пор не расследовано, а СМИ лживо информируют о войне.