ЗМІ: в Румунії визнали неконституційною вимогу публікувати майнові декларації службовців

Конституційний суд Румунії визнав неконституційними два положення закону про доброчесність, які стосуються декларування доходів державних службовців.

Про це стало відомо агентству Agerpres від джерел, передає "Європейська правда".

Рішення Конституційного суду Румунії стосується ухваленого у 2010 році закону про доброчесність у виконанні публічних функцій і посад, який зокрема регулює питання декларування майна державних службовців.

Суд визнав неконституційною статтю, згідно з якою декларації про майно та доходи службовців мають публікуватись на сайті Національного агентства з питань доброчесності (аналог Нацагентства України з запобігання корупції).

Інший пункт, визнаний неконституційним, зобовʼязував державних службовців декларувати майно і доходи члена подружжя і дітей, які перебувають на утриманні.

У результаті рішення Конституційного суду Румунії, яке є остаточним, декларації про майновий стан, що подаються до Національного агентства з питань доброчесності, більше не повинні містити відомості про майно подружжя та дітей.

Крім того, закриття доступу до майнових декларацій державних службовців може вплинути на розслідування, де інформація з декларації стала підставою для звинувачень у незаконному збагаченні.

Наразі Конституційний суд Румунії не оприлюднив офіційних причин, чому ці статті були визнані неконституційними, або рекомендацій щодо вирішення питання неконституційності цих статей.

За даними Transparency International, Румунія є однією з найбільш корумпованих країн Європейського Союзу, і Брюссель тримає її систему правосуддя під особливим контролем з моменту вступу країни до ЄС у 2007 році.

Водночас наприкінці 2022 року Єврокомісія рекомендувала скасувати механізм моніторингу для Бухареста.

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