СМИ: в Румынии признали неконституционным требование публиковать декларации служащих

Конституционный суд Румынии признал неконституционными два положения закона о добропорядочности, касающиеся декларирования доходов государственных служащих.

Об этом стало известно агентству Agerpres от источников, передает "Европейская правда".

Решение Конституционного суда Румынии касается принятого в 2010 году закона о добропорядочности в выполнении публичных функций и должностей, который в частности регулирует вопросы декларирования имущества государственных служащих.

Суд признал неконституционной статью, согласно которой декларации об имуществе и доходах служащих должны публиковаться на сайте Национального агентства по вопросам добропорядочности (аналог Нацагентства Украины по предотвращению коррупции).

Другой пункт, признанный неконституционным, обязывал государственных служащих декларировать имущество и доходы супруга и детей, находящихся на иждивении.

В результате решения Конституционного суда Румынии, которое является окончательным, декларации об имущественном состоянии, подаваемые в Национальное агентство по вопросам добропорядочности, больше не должны содержать сведения об имуществе супругов и детей.

Кроме того, закрытие доступа к имущественным декларациям государственных служащих может повлиять на расследование, где информация из декларации стала основанием для обвинений в незаконном обогащении.

Сейчас Конституционный суд Румынии не обнародовал официальных причин, почему эти статьи были признаны неконституционными, или рекомендаций по решению вопроса неконституционности этих статей.

По данным Transparency International, Румыния является одной из самых коррумпированных стран Европейского Союза, и Брюссель держит ее систему правосудия под особым контролем с момента вступления страны в ЕС в 2007 году.

В то же время в конце 2022 года Еврокомиссия рекомендовала отменить механизм мониторинга для Бухареста.

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