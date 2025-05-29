Чому у Словаччині можуть пройти дострокові вибори і на що розраховує Фіцо

У Словаччині з’являється все більше ознак, що прем’єр-міністр Роберт Фіцо планує проведення на початку наступного року дострокових парламентських виборів.

У найближчі місяці можна очікувати низку ініціатив словацької влади, що мають на меті консолідувати її електорат. І одночасно – створити максимальні проблеми для опозиції.

Про те, чому у Словаччині можуть оголосити дострокові парламентські вибори і як влада збирається загравати проросійським і скептичним до ЄС електоратом, читайте в статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Складний вибір для Фіцо: чому прем'єр Словаччини може зважитися на нові вибори. Далі – стислий її виклад.

Через внутрішні суперечки словацька парламентська коаліція ледь втримується на плаву і навіть втрачала декількох депутатів, а з ними – і більшість.

Прем’єр-міністру Словаччини довелося повернути бунтівних депутатів, запропонувавши їм посади в уряді.

Проте такий спосіб вирішення кризи створив додаткове напруження всередині коаліції. Крім того, тиснуть і потужні антивладні протести, що тривають у Словаччині з грудня минулого року.

За таких розкладів кожне голосування стає випробуванням для голови словацького уряду – змусити депутатів коаліції підтримати урядові ініціативи стає все складніше.

І це – потужний аргумент на користь нових виборів.

Вони можуть дозволити Фіцо добитися "чистки" в рядах партії-партнера по коаліції "Голос", одночасно замінивши Словацьку національну партію Андрея Данко на ультраправих радикалів з партії "Республіка".

Раніше у "Голосі" обіцяли, що не увійдуть до коаліції, в якій будуть присутні ультраправі. Проте часи змінилися, і є підстави вважати, що тепер партія вже не буде такою принциповою.

А ключовий аргумент на користь дострокових виборів – бюджет Словаччини.

Нинішній словацький уряд збирається прийняти держбюджет на 2026 рік якнайшвидше. В ідеалі – вже у вересні.

Така швидкість має своє пояснення. За словацьким законодавством, якщо протягом двох років дефіцит держбюджету перевищує заплановані місячні показники, то уряд зобов’язаний урізати видатки.

Вже у листопаді добігає кінця згаданий дворічний період, а можливість уникати непопулярних кроків та закривати дефіцит бюджету кредитами добігає кінця.

Відповідно, уряд можуть змусити у судовому порядку збалансувати бюджет. Непопулярні скорочення можуть виявитися надзвичайно потужним ударом для рейтингів Фіцо та його партії.

І це створює непросту дилему для Фіцо: якщо прем’єр не піде на дострокові вибори протягом найближчого року, то шансів на перемогу на чергових виборах, які мають пройти у 2027 році, в нього може і не бути.

Що зараз може посилити рейтинги керівної партії Smer-SD?

Прем’єр розуміє, що може спертися на малоосвіченого, консервативного, скептичного до ЄС та лояльного до РФ виборця.

Кроком у цьому напрямку став нещодавній візит Фіцо до Москви на святкування 9 травня.

А іншим кроком – поданий до парламенту проєкт змін до конституції, що визначають родиною союз чоловіка та жінки. Тут Фіцо досяг істотного успіху – підтримати цю ініціативу погодився опозиційний Християнсько-демократичний рух. Тобто – одночасно вдалося створити розкол всередині опозиції.

І в цьому напрямку чудово лягає ініціатива про проведення референдуму щодо скасування санкцій проти РФ.

Проте одночасно – підтримка такого референдуму стане чудовою можливістю для Фіцо показати своєму потенційному електорату готовість йти на конфлікт з ЄС.

І скоріш за все, таких ініціатив найближчим часом буде більше.

Докладніше – в матеріалі Юрія Панченка Складний вибір для Фіцо: чому прем'єр Словаччини може зважитися на нові вибори.