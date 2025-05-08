Фіцо знайшов спосіб дістатись Москви після заборони країн Балтії

Словацький премʼєр-міністр Роберт Фіцо все ж дістанеться Москви ввечері 8 травня після того, як країни Балтії заборонили його літаку перетинати їхній повітряний простір.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Denník N.

Через заборону на проліт над територією країн Балтії рейс із Фіцо вирушив до Москви південним шляхом – через Угорщину, Румунію, Чорне море, Грузію та власне Росію.

У Москві літак повинен приземлитися о 20:26 за центральноєвропейським часом – тобто в повітрі він перебуватиме пʼять годин, хоча раніше подорож із Братислави до російської столиці триває близько двох з половиною годин.

У літаку з премʼєром Словаччини також повинні летіти кілька словацьких депутатів.

Глава уряду Словаччини напередодні поскаржився, що через обмеження з боку Естонії, Латвії та Литви не зможе встигнути на заплановані на четвер увечері заходи в Москві.

Роберт Фіцо і президент Сербії Александар Вучич стануть єдиними гостями Путіна з Європи на рівні лідерів на урочистостях у Москві до дня перемоги 9 травня.

Цікаво, що в офіційній програмі візиту Фіцо до Москви немає згадки про участь Фіцо у параді на Красній площі.