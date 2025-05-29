Почему в Словакии могут пройти досрочные выборы и на что рассчитывает Фицо

В Словакии появляется все больше признаков того, что премьер-министр Роберт Фицо планирует провести в начале следующего года досрочные парламентские выборы.

В ближайшие месяцы можно ожидать ряд инициатив словацких властей, направленных на консолидацию ее электората. И одновременно – создание максимальных проблем для оппозиции.

О том, почему в Словакии могут объявить досрочные парламентские выборы и как власти собираются заигрывать с пророссийским и скептически настроенным к ЕС электоратом, читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Сложный выбор для Фицо: почему премьер Словакии может решиться на новые выборы. Далее – краткое изложение статьи.

Из-за внутренних споров словацкая парламентская коалиция едва удерживается на плаву и даже теряла нескольких депутатов, а с ними – и большинство.

Премьер-министру Словакии пришлось вернуть мятежных депутатов, предложив им должности в правительстве.

Однако такой способ решения кризиса создал дополнительную напряженность внутри коалиции. Кроме того, давление оказывают и мощные антиправительственные протесты, продолжающиеся в Словакии с декабря прошлого года.

При таком раскладе каждое голосование становится испытанием для главы словацкого правительства – заставить депутатов коалиции поддержать правительственные инициативы становится все сложнее.

И это – мощный аргумент в пользу новых выборов.

Они могут позволить Фицо добиться "чистки" в рядах партии-партнера по коалиции "Голос", одновременно заменив Словацкую национальную партию Андрея Данко на ультраправых радикалов из партии "Республика".

Ранее в "Голосе" обещали, что не войдут в коалицию, в которой будут присутствовать ультраправые. Однако времена изменились, и есть основания полагать, что теперь партия уже не будет такой принципиальной.

А ключевой аргумент в пользу досрочных выборов – бюджет Словакии.

Нынешнее словацкое правительство собирается принять госбюджет на 2026 год как можно быстрее. В идеале – уже в сентябре.

Такая скорость имеет свое объяснение. Согласно словацкому законодательству, если в течение двух лет дефицит госбюджета превышает запланированные месячные показатели, то правительство обязано сократить расходы.

Уже в ноябре заканчивается упомянутый двухлетний период, а возможность избегать непопулярных шагов и закрывать дефицит бюджета кредитами подходит к концу.

Соответственно, правительство могут заставить в судебном порядке сбалансировать бюджет. Непопулярные сокращения могут оказаться чрезвычайно мощным ударом для рейтингов Фицо и его партии.

И это создает непростую дилемму для Фицо: если премьер не пойдет на досрочные выборы в течение ближайшего года, то шансов на победу на очередных выборах, которые должны пройти в 2027 году, у него может и не быть.

Что сейчас может усилить рейтинги руководящей партии Smer-SD?

Премьер понимает, что может опираться на малообразованного, консервативного, скептически настроенного к ЕС и лояльного к РФ избирателя.

Шагом в этом направлении стал недавний визит Фицо в Москву на празднование 9 мая.

А другим шагом – представленный в парламент проект изменений в конституцию, определяющих семьей союз мужчины и женщины. Здесь Фицо достиг существенного успеха – поддержать эту инициативу согласилось оппозиционное Христианско-демократическое движение. То есть – одновременно удалось создать раскол внутри оппозиции.

И в этом направлении прекрасно ложится инициатива о проведении референдума об отмене санкций против РФ.

Однако одновременно – поддержка такого референдума станет прекрасной возможностью для Фицо показать своему потенциальному электорату готовность идти на конфликт с ЕС.

И скорее всего, таких инициатив в ближайшее время будет больше.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Сложный выбор для Фицо: почему премьер Словакии может решиться на новые выборы.