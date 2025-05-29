Складний вибір для Фіцо: чому прем'єр Словаччини може зважитися на нові вибори

Візит Роберта Фіцо до Москви - ще один спосіб мобілізувати на свою підтримку антизахідний електорат Словаччини

У Словаччині вже цього року може пройти референдум про скасування санкцій проти РФ.

Відповідна ініціатива наразі перебуває на розгляді президента Петера Пеллегріні, проте минулого тижня такий референдум публічно підтримав прем’єр Роберт Фіцо.

І хоча багато юристів сумніваються у можливості винесення на референдум питання, що виходить за межі повноважень словацької влади, інтерес Фіцо до цієї ініціативи може бути не випадковим.

З’являється все більше ознак, що Роберт Фіцо планує проведення на початку наступного року дострокових парламентських виборів. На користь цього свідчить інформація, що потрапила у словацькі ЗМІ:

керівна партія Smer-SD зараз активно скуповує рекламні площини на період початку наступного року.

Це не гарантує проведення дострокових виборів – скоріш за все, Фіцо прийме остаточне рішення, лише коли повірить у те, що такий крок не призведе до втрати влади.

Саме тому у найближчі місяці можна очікувати низку ініціатив словацької влади, що мають на меті консолідувати її електорат. І одночасно – створити максимальні проблеми для опозиції.

І антисанкційний референдум – один з інструментів Фіцо для досягнення цієї мети.

Кризу подолано, проблеми залишилися

Роберт Фіцо вчетверте обіймає посаду голови словацького уряду. Проте нинішнє прем’єрство виявилося особливим – ніколи раніше він з першого дня на посаді не діяв так, ніби дострокові вибори можуть відбутися в будь-який момент.

Перша серйозна криза у словацькій коаліції відбулася наприкінці минулого року. На посаду спікера, яка стала вакантною через перемогу на президентських виборах Петера Пеллегріні, претендували і партія "Голос", і лідер Словацької національної партії Андрей Данко.

А до цього додалися кризи в обох цих партіях – з обох вийшли по декілька політків, внаслідок чого коаліція вперше втратила більшість.

Нинішню кризу довелося вирішувати особисто Роберту Фіцо. Врешті-решт, йому вдалося повернути бунтівних депутатів, запропонувавши їм посади в уряді.

Проте такий спосіб вирішення кризи створив додаткове напруження всередині коаліції.

По-перше, було фактично знищено фракцію Словацької національної партії як самостійну політичну силу. Її депутати тепер напряму орієнтуються на Фіцо, а лідер фракції Андрей Данко став "генералом без армії".

І тепер він став гострим критиком Роберта Фіцо, зокрема, звинувачуючи його у порушенні обіцянок – на тлі заяв про необхідність відновлення діалогу з Росією Фіцо ніколи не ставав на заваді ані продовженню дії існуючих санкцій проти РФ, ані схваленню нових.

Також все гостріше проявляється напруга всередині партії "Голос". Новий лідер партії та за сумісництвом – міністр внутрішніх справ Матуш Шутай Ешток робить її позицію майже ідентичною партії Фіцо Smer-SD.

Однак частині депутатів такий курс відверто не подобається. Їхнім лідером вважається міністр освіти Томаш Друкер (якого одночасно вважають посередником між партією та президентом).

А на додачу – обидві вказані партії суттєво втратили електоральну підтримку. Наразі партія Данко має рейтинги, значно нижчі за виборчий бар’єр, фактично втративши шанси потрапити у парламент наступного скликання.

Ненабагато краща ситуація у "Голосу" – за два роки рейтинги партії впали майже вдвічі й наразі складають трохи більше 8%.

Стабільно високими залишаються тільки рейтинги партії Smer-SD. Наразі соціологічні опитування стабільно дають партії Фіцо під 20%, що є другим показником по країні.

І все це – на тлі потужних антивладних протестів, що тривають у Словаччині з грудня минулого року.

Все це посилює конфлікти всередині коаліції. А за таких розкладів кожне голосування стає випробуванням для голови словацького уряду – змусити депутатів коаліції підтримати урядові ініціативи стає все складніше.

А деякі ініціативи – як це було із законопроєктом про податок на фінансові операції – ледь не стали причиною нової коаліційної кризи.

І це – потужний аргумент на користь нових виборів.

Вони можуть дозволити Фіцо добитися "чистки" в рядах "Голосу", одночасно замінивши партію Данко іншим коаліційним учасником – ультраправими радикалами з партії "Республіка".

Раніше у "Голосі" обіцяли, що не увійдуть до коаліції, в якій будуть присутні ультраправі. Проте часи змінилися, і є підстави вважати, що тепер партія вже не буде такою принциповою.

Дилема Фіцо

Схвалення державного бюджету є непростим випробуванням для будь-якого уряду будь-якої країни.

А це приводить до того, що головний фінансовий документ вдається прийняти із суттєвим запізненням. І добре, якщо не на початку року наступного, як нещодавно відбулося у Франції.

Проте нинішній словацький уряд збирається прийняти держбюджет на 2026 рік якнайшвидше. В ідеалі – вже у вересні. А тому для швидкості там навіть відмовилися розробляти базові параметри на наступний, тобто 2027 рік.

Така швидкість має своє пояснення.

За словацьким законодавством, якщо протягом двох років дефіцит держбюджету перевищує заплановані місячні показники, то бюджетна консолідація (тобто – урізання видатків) стає обов’язком уряду.

Про фінансові проблеми нинішнього словацького уряду було відомо вже давно. Роберт Фіцо вперше опинився в ситуації, коли він як прем’єр мусить не збільшувати, а скорочувати соціальні виплати.

Бюджетна консолідація була закладена і в бюджет на 2025 рік, проте вона не стосувалася соціальних видатків, а тому урізання бюджетних видатків виявилося досить обмеженим. Вона не призвела до оздоровлення державних фінансів, однак і не вдарила по рейтингах уряду та його очільника.

Проте можливість уникати непопулярних кроків та закривати дефіцит бюджету кредитами добігає кінця. Вже у листопаді добігає кінця згаданий дворічний період.

А відповідно, уряд можуть змусити у судовому порядку збалансувати бюджет. І такий перегляд може виявитися надзвичайно потужним ударом для рейтингів Фіцо та його партії.

І це – ключовий аргумент на користь дострокових виборів.

Адже якщо прем’єр не піде на цей крок протягом найближчого року, то шансів на перемогу на чергових виборах, які мають пройти у 2027 році, в нього може і не бути.

Проте перемога Фіцо не гарантована і в тому разі, якщо вибори пройдуть достроково.

Навіть за сприятливого для чинної влади сценарію – коли всі потенційні учасники нової коаліції здобудуть на виборах результат не менший, аніж їм зараз прогнозують соціологи, а "Голос" погодиться на входження до коаліції за участю "Республіки", – голосів, відданих за ці три партії, все одно буде недостатньо для більшості.

І це створює непросту дилему для Фіцо: ризикнути владою зараз або майже гарантовано втратити її через рік.

Не виключено, що остаточне рішення ще не прийнято. Наразі коаліційні партії дружно спростовують будь-яку можливість проведення виборів наступного року.

Проте ймовірність того, що словацька влада зважиться на такий крок, все одно чимала. Це станеться, якщо Роберт Фіцо відчує, що за пів року можливо розвернути електоральні тренди на свою користь.

Референдум та інші складові плану перемоги

Що може посилити рейтинги Smer-SD? Чи принаймні дати надію Фіцо на те, що цього реально досягти протягом найближчих пів року?

Варто нагадати, що абревіатура SD у назві партії розшифровується як "соціал-демократія". Щоправда, там від початку заявляли про особливий словацький шлях соціал-демократії.

Такі "особливості" зрештою призвели до того. що Smer-SD була виключена зі складу фракції "Прогресивних демократів та соціалістів" у Європарламенті.

А в останні роки дрейф партії Фіцо у бік правих радикалів став ще помітніший.

Роберт Фіцо розуміє, що може спертися на малоосвіченого, консервативного, скептичного до ЄС та лояльного до РФ виборця. І цей електорат він сподівається використати на повну.

В тому числі – "перетягнути" на себе виборців Словацької національної партії Андрея Данко та решти малих праворадикальних партій.

Кроком у цьому напрямку став нещодавній візит Фіцо до Москви на святкування 9 травня.

А іншим кроком – поданий до парламенту проєкт змін до конституції, що визначають родиною союз чоловіка та жінки. Тут Фіцо досяг істотного успіху – підтримати цю ініціативу погодився опозиційний Християнсько-демократичний рух. Тобто – одночасно вдалося створити розкол всередині опозиції.

І в цьому напрямку чудово лягає ініціатива про проведення референдуму щодо скасування санкцій проти РФ.

Ініціатива цього референдуму йде не від коаліції, а від маргінальної ультраправої партії "Рух словацького відродження" (SHO). Самостійно чи з допомогою (можна здогадатися – чиєю) їм вдалося зібрати 400 тисяч підписів на користь такого волевиявлення.

Тепер достовірність підписів перевіряє Центрвиборчком (відповідно до законодавства, підписів має бути не менше 350 тисяч), а остаточне рішення залежить від президента Петера Пеллегріні.

Останній вже оголосив про намір проконсультуватися з цього питання у Конституційному суді, адже, на думку багатьох юристів, запропоноване на референдум питання виходить за межі повноважень словацької влади.

І це створює чудовий майданчик для Фіцо. Він може боротися за референдум, який, скоріш за все, не зможе бути проведений, а якщо і буде оголошений, то з високою ймовірністю – провалиться (для визнання референдуму таким, що відбувся, явка має перевищити 50% виборців).

Тобто – він не матиме наслідків для роботи уряду.

Проте одночасно – підтримка такого референдуму стане чудовою можливістю для Фіцо показати своєму потенційному електорату готовість йти на конфлікт з ЄС.

"Як ми можемо в час, коли ведуться переговори про мир, готувати масивний пакет санкцій проти Російської Федерації? Це тільки підтверджує, що ті розмови, які я чую на Заході, абсолютно нещирі", – шле Фіцо сигнали електорату.

І скоріш за все, таких ініціатив найближчим часом буде більше.

Особливо якщо Фіцо все ж прийме рішення про проведення дострокових виборів.

А одночасно – варто в такому разі очікувати на збільшення звинувачень проти опозиції, аж до відкриття кримінальних справ. Наразі під таким ударом опинилася партія "Демократи", дужа активна в організації антивладних протестів. Однак не виключено, що судові справи будуть відкриті і проти представників інших опозиційних сил.

А разом із тим – варто чекати на реалізацію вже озвученої коаліційної ініціативи збільшити суму залогу для партій, що беруть участь у виборах, з 17 до 59 тисяч євро. Такий крок має відсікти від виборів дрібні політичні проєкти, змусивши їхніх потенційних виборців голосувати за лідерів.

Ще одна виборча ініціатива – підвищення прохідного бар’єра на виборах (зараз він складає 5% для партій та 7% – для блоків). Проте ця ініціатива викликає несприйняття не лише в опозиції, а й серед коаліційних партнерів Фіцо.

Такі ініціативи мають дати відповідь на питання про проведення дострокових виборів. Рішення, яке врешті-решт має прийняти Роберт Фіцо.

Автор: Юрій Панченко,

редактор "Європейської правди"