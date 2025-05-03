У Греції жінка загинула під час імовірної спроби підірвати банкомат

У результаті детонації саморобного вибухового пристрою в грецькому місті Салоніки уранці 3 травня загинула 38-річна жінка.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на EPT.

Вибух стався в самому центрі Салонік біля паркінгу, розташованому біля входу в багатоквартирний будинок.

Від ударної хвилі розбилися вікна навколишніх магазинів, квартир до 3-го поверху і припаркованих автомобілів.

38-річна жінка була негайно доставлена до лікарні з важкими травмами та ампутацією кінцівок, але, незважаючи на зусилля лікарів, її не вдалося врятувати.

За даними поліції Салонік, померла в минулому була на обліку в поліції та була судима за грабежі. Тому однією з версій є те, що жінка намагалась підірвати банкомат біля банкінгу та викрасти готівку.

Підриви банкоматів, за якими часто стоять організовані злочинні угруповання, не лише завдають банкам збитків у сотні мільйонів євро, а й призводять до тяжких травм і навіть загибелі сторонніх людей.

Минулого року року в Німеччині повідомляли про діяльність банд із Нідерландів, які грабують банкомати, підриваючи їх.