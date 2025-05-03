В Греции женщина погибла, вероятно, при попытке взорвать банкомат

В результате детонации самодельного взрывного устройства в греческом городе Салоники утром 3 мая погибла 38-летняя женщина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на EPT.

Взрыв произошел в самом центре Салоник возле парковки, расположенной у входа в многоквартирный дом.

От ударной волны разбились окна окружающих магазинов, квартир до 3-го этажа и припаркованных автомобилей.

38-летняя женщина была немедленно доставлена в больницу с тяжелыми травмами и ампутацией конечностей, но, несмотря на усилия врачей, ее не удалось спасти.

По данным полиции Салоник, умершая в прошлом была на учете в полиции и была судима за грабежи. Поэтому одной из версий является то, что женщина пыталась взорвать банкомат возле банка и похитить наличные деньги.

Взрывы банкоматов, за которыми часто стоят организованные преступные группировки, не только наносят банкам ущерб в сотни миллионов евро, но и приводят к тяжелым травмам и даже гибели посторонних людей.

В прошлом году в Германии сообщали о деятельности банд из Нидерландов, которые грабят банкоматы, взрывая их.