У Німеччині орудують банди з Нідерландів, які грабують банкомати на мільйони

У Німеччині розгорнули свою діяльність банди з Нідерландів, які грабують банкомати, підриваючи їх.

Про це повідомляє dpa з посиланням на поліцію Гааги, інформує "Європейська правда".

Минулого року банди підірвали вісім банкоматів у Нідерландах, тоді як у Німеччині їхня кількість склала 367.

Протягом року 137 громадян Нідерландів були заарештовані за підрив банкоматів у Німеччині.

"Це стало експортним продуктом", – сказав представник поліції, додавши, що банди підривали банкомати також у Швейцарії, Австрії та Бельгії.

Нідерланди вжили заходів, щоб попередити такі крадіжки, зокрема, викрадені таким чином банкноти стають непридатними для використання, оскільки після вибуху вони автоматично склеюються.

Кількість банкоматів у Нідерландах також набагато менша, оскільки безготівкові розрахунки є набагато більш поширеними.

Поліції двох країн співпрацюють дедалі тісніше. Зазначається, що кількість нападів на німецькі банкомати з боку нідерландських банд знизилася з пікового показника у 442 у 2022 році.

За перший квартал цього року банди пограбували 56 банкоматів у Німеччині, що значно менше, ніж торік.

Наступного тижня 16 громадян Нідерландів постануть перед судом у Бамберзі на півночі Баварії за звинуваченням у підриві близько 90 німецьких банкоматів і крадіжці близько 7 мільйонів євро.

Нещодавно італійська поліція заарештувала "найбільш розшукуваного" американського злочинця на переповненій площі Святого Петра біля Ватикану.