Зеленський: США мають скасувати візи депутатам, які не підтримають угоду про надра

Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що угода про корисні копалини зі США буде ратифікована у Верховній раді, а ті, хто її не підтримають, мають втратити американські візи.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Суспільне", про це Зеленський сказав під час спілкування з журналістами в суботу.

На думку, під час ратифікації угоди про надра депутати голосуватимуть "не тільки заради майбутнього, а заради того, щоб сьогодні зберегти те, що нам потрібно", маючи на увазі підтримку США.

"Є люди, налаштовані цього не робити. То, наприклад, я вважаю, що США треба просто скасувати їм візи", – запропонував Зеленський.

Не називаючи конкретних імен, президент повів мову про депутатів, які "приїжджають в США щомісяця" та розповідають про погану ситуацію в Україні і те, "які частини України важливі, які – не дуже важливі".

"Після того, як вони проходять коридорами конгресменів або сенаторів, вони кажуть, що вони зі США друзі, браття навіки, а потім вони повертаються в Україну і не голосують за те, що принципово для Америки", – вважає Зеленський.

"Результат буде на табло: хто проголосував, а хто – ні. Не можна грати у подвійну гру", – підсумував глава держави.

Напередодні прем’єр-міністр України Денис Шмигаль висловив очікування, що Верховна Рада ратифікує підписану угоду про надра зі США до 8 травня.

Зазначимо, наразі не сформовані, не підписані і не опубліковані "технічні" угоди, без яких неможливо зробити висновки про доцільність ратифікації та довгострокові наслідки угоди для України.

Детальніше у статті: Копалини в обмін на зброю. Що увійшло в угоду України зі США та які ризики лишаються.