Вучича помістили до Військово-медичного госпіталю

Президент Сербії Александар Вучич, який через проблеми зі здоров’ям перервав візит до США, був поміщений до Військово-медичного госпіталю у Белграді.

Про це повідомляє РТС, інформує "Європейська правда".

Вучича помістили до лікувального закладу одразу після прибуття зі США.

У госпіталі сербського президента зустріли міністр охорони здоров'я Златибор Лончар і доктор Драган Дінчіч.

Під час візиту до США Вучич раптово захворів, після чого звернувся по медичну допомогу і, пройшовши обстеження, вирішив повернутися до Сербії.

Сербський президент відчув себе зле зустрічі з конгресменами Клаудією Тіні та Родом Благоєвичем, а також сербськими підприємцями з Америки.

У цей момент разом із ним у кімнаті перебували міністр фінансів Сініша Малі та радник президента Сербії зі зв'язків зі ЗМІ Сузана Васильєвич.

У канцелярії сербського президента не надали подробиць стану Вучича, але пообіцяли повідомити деталі "найближчими днями".

Нагадаємо, під час візиту до США Вучич заявив, що поїде до Москви 9 травня, оскільки дав слово господарю Кремля Владіміру Путіну.