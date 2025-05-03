Вучича поместили в Военно-медицинский госпиталь
Президент Сербии Александар Вучич, который из-за проблем со здоровьем прервал визит в США, был помещен в Военно-медицинский госпиталь в Белграде.
Об этом сообщает РТС, информирует "Европейская правда".
Вучича поместили в лечебное учреждение сразу после прибытия из США.
В госпитале сербского президента встретили министр здравоохранения Златибор Лончар и доктор Драган Динчич.
Во время визита в США Вучич внезапно заболел, после чего обратился за медицинской помощью и, пройдя обследование, решил вернуться в Сербию.
Сербский президент почувствовал себя плохо на встрече с конгрессменами Клаудией Тини и Родом Благоевичем, а также сербскими предпринимателями из Америки.
В этот момент вместе с ним в комнате находились министр финансов Синиша Мали и советник президента Сербии по связям со СМИ Сузана Васильевич.
В канцелярии сербского президента не предоставили подробностей состояния Вучича, но пообещали сообщить детали "в ближайшие дни".
Напомним, во время визита в США Вучич заявил, что поедет в Москву 9 мая, поскольку дал слово хозяину Кремля Владимиру Путину.