Вучича поместили в Военно-медицинский госпиталь

Президент Сербии Александар Вучич, который из-за проблем со здоровьем прервал визит в США, был помещен в Военно-медицинский госпиталь в Белграде.

Об этом сообщает РТС, информирует "Европейская правда".

Вучича поместили в лечебное учреждение сразу после прибытия из США.

В госпитале сербского президента встретили министр здравоохранения Златибор Лончар и доктор Драган Динчич.

Во время визита в США Вучич внезапно заболел, после чего обратился за медицинской помощью и, пройдя обследование, решил вернуться в Сербию.

Сербский президент почувствовал себя плохо на встрече с конгрессменами Клаудией Тини и Родом Благоевичем, а также сербскими предпринимателями из Америки.

В этот момент вместе с ним в комнате находились министр финансов Синиша Мали и советник президента Сербии по связям со СМИ Сузана Васильевич.

В канцелярии сербского президента не предоставили подробностей состояния Вучича, но пообещали сообщить детали "в ближайшие дни".

Напомним, во время визита в США Вучич заявил, что поедет в Москву 9 мая, поскольку дал слово хозяину Кремля Владимиру Путину.