Президент Сербії перервав візит до США через проблеми зі здоровʼям

Сербський президент Александар Вучич був змушений скоротити візит до США через погіршення самопочуття.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РТС.

Вучич у пʼятницю відчув, що йому стало зле, і звернувся по медичну допомогу. Після обстеження він вирішив повернутися до Сербії і зараз перебуває на шляху до Белграда, пише РТС.

Сербський президент прибув до США в середу, 30 квітня, для низки зустрічей із високопосадовцями Республіканської партії та президентом США Дональдом Трампом.

До завершення візиту він поговорив із конгресменкою Клаудією Тенні (яка пропонувала оголосити нове свято імені Трампа), ексмером Нью-Йорка Руді Джуліані та сербськими підприємцями з США.

У канцелярії сербського президента не надали подробиць стану Вучича, але пообіцяли повідомити деталі "найближчими днями".

У 2019 році президент Сербії ненадовго потрапив до лікарні через проблеми із серцем.

Нагадаємо, під час візиту до США Вучич заявив, що поїде до Москви 9 травня, оскільки дав слово господарю Кремля Владіміру Путіну.