Шведський міністр обурився святкуванням 9 травня в Стокгольмі

Шведський міністр з питань міграції Йохан Форсселль обурився проведенням у Стокгольмі автопробігу з нагоди 9 травня.

Про це повідомило видання Expressen, пише "Європейська правда".

Видання раніше з’ясувало, що російський автопробіг, який щорічно проходить Стокгольмом на честь перемоги Радянського Союзу над нацистською Німеччиною, має зв'язки з кремлівською організацією "Безсмертний полк".

Зазначалось, що серед учасників є колишній нацистський лідер і людина, яка працювала поліцейським в Росії, а також явні прихильники ідей господаря Кремля Владіміра Путіна.

Самі учасники автопробігу запевняють, що захід є лише даниною поваги історії, проте експерти, з якими поспілкувався Expressen, попереджають, що подібні святкування використовуються російською державою.

Тим часом публікація Expressen викликала обурення міністра Форсселля.

У себе в Х він запропонував позбавляти посвідки на проживання учасників святкування 9 травня.

"Це мене дуже обурює. Участь в екстремістських рухах є прикладом обставин, які можуть підпадати під дію нових вимог для отримання дозволу на проживання", – підкреслив міністр.

Він зазначив, що Швеція не зобов’язана "виявляти гостинність" до тих, хто "загрожує нашому громадському порядку чи безпеці".

Нагадаємо, головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас у квітні закликала європейських лідерів не брати участі у військових святкуваннях у Москві 9 травня, натомість продемонструвати солідарність з Україною.

Європейський Союз також дав чітку вказівку державам, які є кандидатами на вступ до ЄС, не відвідувати парад у Москві 9 травня та не здійснювати візити у Росію.