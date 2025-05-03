Шведский министр возмутился празднованием 9 мая в Стокгольме

Шведский министр по вопросам миграции Йохан Форсселль возмутился проведением в Стокгольме автопробега по случаю 9 мая.

Об этом сообщило издание Expressen, пишет "Европейская правда".

Издание ранее выяснило, что российский автопробег, который ежегодно проходит по Стокгольму в честь победы Советского Союза над нацистской Германией, имеет связи с кремлевской организацией "Бессмертный полк".

Отмечалось, что среди участников есть бывший нацистский лидер и человек, который работал полицейским в России, а также явные сторонники идей хозяина Кремля Владимира Путина.

Сами участники автопробега уверяют, что мероприятие является лишь данью уважения истории, однако эксперты, с которыми пообщался Expressen, предупреждают, что подобные празднования используются российским государством.

Между тем публикация Expressen вызвала возмущение министра Форсселля.

У себя в Х он предложил лишать вида на жительство участников празднования 9 мая.

"Это меня очень возмущает. Участие в экстремистских движениях является примером обстоятельств, которые могут подпадать под действие новых требований для получения вида на жительство", – подчеркнул министр.

Он отметил, что Швеция не обязана "проявлять гостеприимство" к тем, кто "угрожает нашему общественному порядку или безопасности".

Напомним, главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас в апреле призвала европейских лидеров не участвовать в военных празднованиях в Москве 9 мая, зато продемонстрировать солидарность с Украиной.

Европейский Союз также дал четкое указание государствам, которые являются кандидатами на вступление в ЕС, не посещать парад в Москве 9 мая и не совершать визиты в Россию.