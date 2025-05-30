ЗМІ: Трамп планує збільшити обсяги продажів зброї Тайваню

Сполучені Штати планують збільшити продажі зброї Тайваню до рівня, що перевищує рівень першого терміну президента Дональда Трампа, в рамках зусиль зі стримування Китаю, який посилює військовий тиск на демократичний острів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters з посиланням на слова двох американських посадовців.

Якщо американські продажі зброї Тайваню дійсно прискоряться, це може зменшити занепокоєння щодо ступеня прихильності Трампа до острова. Це також додасть нові тертя в напружені американо-китайські відносини.

Американські посадовці, які говорили на умовах анонімності, заявили, що очікують, що кількість дозволів США на продаж зброї Тайбею протягом наступних чотирьох років перевищить кількість дозволів за перший термін Трампа, а один з посадовців сказав, що кількість повідомлень про продаж зброї Тайваню може "легко перевищити" цей попередній період.

Вони також заявили, що США тиснуть на членів опозиційних партій Тайваню, щоб ті не виступали проти зусиль уряду щодо збільшення витрат на оборону до 3% бюджету острова.

За підрахунками Reuters, перша адміністрація Трампа схвалила продаж зброї Тайваню на суму близько 18,3 мільярда доларів у порівнянні з приблизно 8,4 мільярда доларів за часів Джо Байдена.

Сполучені Штати є найважливішим міжнародним прихильником Тайваню і постачальником зброї, незважаючи на відсутність офіційних дипломатичних зв'язків між Вашингтоном і Тайбеєм.

Незважаючи на це, багато хто на Тайвані, який Китай вважає своєю територією, побоюється, що Трамп може бути не таким відданим острову, як попередні президенти США.

Під час передвиборчої кампанії Трамп запропонував Тайваню платити за захист, а також звинуватив острів у крадіжці американського напівпровідникового бізнесу, що викликало тривогу в Тайбеї.

Китай пообіцяв "возз'єднатися" з островом, що перебуває під окремим управлінням, у разі необхідності – силою. Уряд Тайваню відкидає претензії Пекіна на суверенітет, заявляючи, що тільки народ острова може вирішувати своє майбутнє.

Радник з національної безпеки Тайваню Джозеф Ву на початку квітня відвідав США для таємних переговорів з адміністрацією Дональда Трампа, повʼязаних із усе більш агресивною політикою Китаю.

США розірвали офіційні відносини з Тайванем після нормалізації відносин з Пекіном у 1979 році, але підтримують неофіційні відносини з цією країною.

Раніше видання The Washington Post повідомило, що Пентагон розпорядився зробити пріоритетом американської армії стримування Китаю від захоплення Тайваню і зміцнення оборони країни шляхом "прийняття ризику" в Європі та інших частинах світу.