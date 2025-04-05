ЗМІ: представник Тайваню відвідав США – обговорити потенційну агресію Китаю

Радник з національної безпеки Тайваню Джозеф Ву цього тижня відвідав США для таємних переговорів з адміністрацією Дональда Трампа, повʼязаних із усе більш агресивною політикою Китаю.

Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо Financial Times.

Джозеф Ву, який раніше очолював Міністерство закордонних справ Тайваню, очолив делегацію на переговорах з представниками адміністрації Трампа так званим "спеціальним каналом".

Цей формат зустрічей, який представники США й Тайваню використовують багато років, дозволяє представникам обох сторін відкрито обговорювати питання безпеки.

Повідомлення Financial Times є першим відомим випадком використання "спеціального каналу" адміністрацією Трампа після повернення його на посаду в січні.

Візит тайванської делегації до США відбувається на тлі масштабних військових навчань китайської Народно-визвольної армії та берегової охорони довкола Тайваню.

США розірвали офіційні відносини з Тайванем після нормалізації відносин з Пекіном у 1979 році, але підтримують неофіційні відносини з цією країною.

Раніше видання The Washington Post повідомило, що Пентагон розпорядився зробити пріоритетом американської армії стримування Китаю від захоплення Тайваню і зміцнення оборони країни шляхом "прийняття ризику" в Європі та інших частинах світу.