Міністр оборони США Піт Гегсет розпорядився зробити пріоритетом американської армії стримування Китаю від захоплення Тайваню і зміцнення оборони країни шляхом "прийняття ризику" в Європі та інших частинах світу.

Як пише "Європейська правда", про це свідчить внутрішня інструкція, що була поширена в Пентагоні – її деталі опублікувало видання The Washington Post.

Документ під назвою "Тимчасові стратегічні настанови національної оборони" з грифом "таємно/не для іноземців" був розповсюджений по всьому Міністерству оборони в середині березня за підписом Гегсета. У деяких моментах цей документ майже дослівно повторює доповідь консервативного аналітичного центру Heritage Foundation, що стоїть за "Проєктом 2025".

У документі в широких деталях викладено реалізацію бачення президента Дональда Трампа щодо підготовки і перемоги у потенційній війні з Пекіном, а також захисту США від загроз у "близькому зарубіжжі", включаючи Гренландію і Панамський канал.

Документ визначає систему пріоритетів для найвищих посадових осіб оборонного відомства і бачення виконання цієї роботи, також доручає військовим брати більш безпосередню участь у протидії нелегальній міграції і наркоторгівлі.

Перша адміністрація Трампа та адміністрація Байдена характеризували Китай як найбільшу загрозу для США і налаштовували сили на підготовку та стримування конфлікту в Тихоокеанському регіоні. Але інструкція Гегсета незвична тим, що в ній потенційне вторгнення на Тайвань описується як винятковий сценарій, який має бути пріоритетним порівняно з іншими потенційними небезпеками. Цей підхід переорієнтує велику військову архітектуру США на Індо-Тихоокеанський регіон.

Пентагон "візьме на себе ризик на інших театрах воєнних дій", враховуючи кадрові та ресурсні обмеження, і буде тиснути на союзників у Європі, на Близькому Сході та у Східній Азії, щоб вони витрачали більше коштів на оборону і взяли на себе основну роль у стримуванні загроз з боку Росії, Північної Кореї та Ірану, йдеться у документі.

У ньому сказано, що відомство змістить акцент на контртерористичні місії проти груп, які здатні та мають намір завдати удару по США, сигналізуючи про те, що пріоритет буде віддано бойовикам на Близькому Сході та в Африці, які дестабілізують обстановку в регіоні, але не мають амбіцій для здійснення міжнародних атак.

"Китай – єдина загроза, на яку орієнтується міністерство, і недопущення захоплення Китаєм Тайваню – за одночасного захисту батьківщини США – єдиний сценарій, на який орієнтується міністерство", – написав Гегсет.

Згідно з його концепцією того, як Пентагон будуватиме і забезпечуватиме ресурсами збройні сили, щоб протистояти передбачуваним загрозам, під час планування непередбачуваних обставин війни з великими державами враховуватимуть тільки конфлікт із Пекіном, а загроза з боку Москви здебільшого буде справою європейських союзників.

Якщо в Стратегії національної оборони до 2022 року, розробленій адміністрацією Байдена, особлива увага приділялася альянсам у протидії російській агресії, то в керівництві Гегсета йдеться про те, що НАТО має взяти на себе "набагато більший" розподіл тягаря, оскільки США не захочуть надавати свої сили, адже їхні пріоритети зосереджені в інших місцях.

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