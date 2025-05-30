На сербському оборонному заводі стався вибух, є постраждалі

У п’ятницю, 30 травня, близько 7:40 ранку на державному оборонному підприємстві "Крушик" у сербському місті Валєво стався вибух.

Про це повідомляє PTC, пише "Європейська правда".

Внаслідок інциденту постраждали п’ятеро працівників, обійшлось без жертв.

Згідно з офіційним повідомленням підприємства, вибух стався під час пресування пентриту – потужної вибухової речовини.

Один працівник отримав порізи, ще четверо скаржаться на шум у вухах.

Усіх постраждалих доправили до лікарні Валєво для медичної допомоги та перевірки слуху.

"Крушик" є державним підприємством Сербії, що спеціалізується на виробництві оборонної та цивільної техніки.

Засноване у 1939 році, воно відіграє ключову роль у військово-промисловому комплексі країни та співпрацює з сербською армією, Воєнно-технічним інститутом у Белграді та іншими партнерами у галузі розробки та виробництва озброєнь.

Нагадаємо, лише напередодні, 29 травня, у Службі зовнішньої розвідки Росії поскаржилися, що сербські оборонні підприємства всупереч нейтралітету, який задекларував Белград, продовжують поставки боєприпасів Києву.

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що деякі твердження, поширені Службою зовнішньої розвідки РФ, не відповідають дійсності.