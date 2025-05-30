На сербском оборонном заводе произошел взрыв, есть пострадавшие

В пятницу, 30 мая, около 7:40 утра на государственном оборонном предприятии "Крушик" в сербском городе Валево произошел взрыв.

Об этом сообщает PTC, пишет "Европейская правда".

В результате инцидента пострадали пятеро работников, обошлось без жертв.

Согласно официальному сообщению предприятия, взрыв произошел во время прессования пентрита – мощного взрывчатого вещества.

Один работник получил порезы, еще четверо жалуются на шум в ушах.

Всех пострадавших доставили в больницу Валево для медицинской помощи и проверки слуха.

"Крушик" является государственным предприятием Сербии, специализирующимся на производстве оборонной и гражданской техники.

Основанное в 1939 году, оно играет ключевую роль в военно-промышленном комплексе страны и сотрудничает с сербской армией, Военно-техническим институтом в Белграде и другими партнерами в области разработки и производства вооружений.

Напомним, только накануне, 29 мая, в Службе внешней разведки России пожаловались, что сербские оборонные предприятия вопреки нейтралитету, который задекларировал Белград, продолжают поставки боеприпасов Киеву.

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что некоторые утверждения, распространенные Службой внешней разведки РФ, не соответствуют действительности.