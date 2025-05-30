Фіцо розкритикував суддю, який оштрафував голову центробанку за корупцію

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо розкритикував суддю, який у четвер оштрафував голову центрального банку Петра Кажиміра за корупцію, заявивши, що суддя може бути політично вмотивованим і повинен бути перевірений на предмет злочинної поведінки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Суддя Спеціалізованого кримінального суду Мілан Цисарік наклав штраф у розмірі 200 000 євро на Кажиміра за хабар керівнику податкової служби, коли він був міністром фінансів у попередньому уряді Фіцо, до того, як він обійняв посаду голови центрального банку і став членом політичної ради Європейського центрального банку в 2019 році.

Кажимір заперечив будь-які правопорушення.

"Рішення судді піднімає питання, чи мало воно служити політичним цілям опозиції, щоб завдати шкоди правлячим партіям, тому що навіть студент юридичного факультету повинен бачити фатальну нісенітницю у вироку", – сказав Фіцо.

"Я не можу позбутися відчуття, що це виправдано – розглядати потенційну підозру в тому, що суддя вчинив кілька кримінальних злочинів, і те, для чого це рішення мало служити", – додав він.

Суд відмовився від коментарів.

Фіцо регулярно звинувачував прокурорів і суддів у неналежному переслідуванні його та його союзників, коли він був в опозиції у 2020-2023 роках.

Рішення суду не є остаточним, оскільки Кажимір зазначив, що подасть апеляцію до суду вищої інстанції, а отже, воно не змушує його піти у відставку з центрального банку.

Термін його повноважень закінчується 1 червня, але він залишатиметься на посаді доти, доки не буде призначена його заміна.

Нагадаємо, Угорщина та Словаччина відмовилися поставити підпис під документом, підготованим для затвердження Радою ЄС, щодо посилення демократичної стійкості Європейського Союзу, що має на увазі боротьбу з дезінформацією, фальсифікаціями і посилення демократичних ЗМІ.

Як повідомляла "Європейська правда", під час засідання Ради ЄС 27 травня Угорщина також утрималась під час затвердження інструменту SAFE, що передбачає можливість запозичення до 150 млрд євро для інвестицій в оборонну промисловість країн-членів.