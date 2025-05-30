Фицо раскритиковал судью, оштрафовавшего главу центробанка за коррупцию

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал судью, который в четверг оштрафовал главу центрального банка Петра Кажимира за коррупцию, заявив, что судья может быть политически мотивированным и должен быть проверен на предмет преступного поведения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Судья Специализированного уголовного суда Милан Цисарик наложил штраф в размере 200 000 евро на Кажимира за взятку руководителю налоговой службы, когда он был министром финансов в предыдущем правительстве Фицо, до того, как он занял должность председателя центрального банка и стал членом политического совета Европейского центрального банка в 2019 году.

Кажимир отрицает какие-либо правонарушения.

"Решение судьи поднимает вопрос, должно ли оно служить политическим целям оппозиции, чтобы нанести вред правящим партиям, потому что даже студент юридического факультета должен видеть фатальную бессмыслицу в приговоре", – сказал Фицо.

"Я не могу избавиться от ощущения, что это оправдано – рассматривать потенциальное подозрение в том, что судья совершил несколько уголовных преступлений, и то, для чего это решение должно было служить", – добавил он.

Суд отказался от комментариев.

Фицо регулярно обвинял прокуроров и судей в ненадлежащем преследовании его и его союзников, когда он был в оппозиции в 2020-2023 годах.

Решение суда не является окончательным, поскольку Кажимир отметил, что подаст апелляцию в суд высшей инстанции, а значит, оно не заставляет его уйти в отставку из центрального банка.

Срок его полномочий истекает 1 июня, но он будет оставаться в должности до тех пор, пока не будет назначена его замена.

Напомним, Венгрия и Словакия отказались поставить подпись под документом, подготовленным для утверждения Советом ЕС, по усилению демократической устойчивости Европейского Союза, что подразумевает борьбу с дезинформацией, фальсификациями и усиление демократических СМИ.

Как сообщала "Европейская правда", во время заседания Совета ЕС 27 мая Венгрия также воздержалась при утверждении инструмента SAFE, предусматривающего возможность заимствования до 150 млрд евро для инвестиций в оборонную промышленность стран-членов.