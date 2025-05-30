Уряд затвердив переговорні позиції щодо вступу до ЄС за двома кластерами
Кабінет міністрів 30 травня затвердив чергові переговорні позиції України щодо вступу до ЄС за двома кластерами.
Про це, як пише "Європейська правда" повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, інформує "Урядовий портал".
Шмигаль відзначив, що йдеться про переговорні позиції за кластером 2 "Внутрішній ринок" та кластером 6 "Зовнішні відносини".
Він підкреслив, що другий кластер охоплює ключові напрями функціонування Єдиного ринку ЄС – від вільного руху товарів, послуг, робочої сили та капіталу до правил конкуренції та захисту прав споживачів.
Шостий кластер визначає роль України у спільній зовнішній політиці, безпеці та обороні ЄС, що включає серед іншого внесок нашої держави у стабільність Європи та захист континенту від російської загрози.
Глава уряду наголосив, що зазначені офіційні документи з українськими пропозиціями визначають пріоритети та зобов’язання на шляху до членства в ЄС.
Як повідомляла "ЄП", Брюссель розробляє сценарій проведення "паралельних переговорів" про вступ України до ЄС в обхід Угорщини – перші кроки в його реалізації вже зроблені, хоча офіційно про це воліють не повідомляти.
Міністр з питань ЄС Угорщини Януш Бока 27 травня заявив, що Угорщина продовжить блокувати вступ України до ЄС через шпигунські скандали.
Детально читайте у статті: "План Б" для вступу України в ЄС. Як Брюссель готується допомагати Києву попри вето Угорщини.