Правительство утвердило переговорные позиции по вступлению в ЕС по двум кластерам

Кабинет министров 30 мая утвердил очередные переговорные позиции Украины по вступлению в ЕС по двум кластерам.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, информирует "Урядовий портал".

Шмыгаль отметил, что речь идет о переговорных позициях по кластеру 2 "Внутренний рынок" и кластеру 6 "Внешние отношения".

Он подчеркнул, что второй кластер охватывает ключевые направления функционирования Единого рынка ЕС – от свободного движения товаров, услуг, рабочей силы и капитала до правил конкуренции и защиты прав потребителей.

Шестой кластер определяет роль Украины в общей внешней политике, безопасности и обороне ЕС, что включает, среди прочего, вклад нашего государства в стабильность Европы и защиту континента от российской угрозы.

Глава правительства подчеркнул, что указанные официальные документы с украинскими предложениями определяют приоритеты и обязательства на пути к членству в ЕС.

Как сообщала "ЕП", Брюссель разрабатывает сценарий проведения "параллельных переговоров" о вступлении Украины в ЕС в обход Венгрии – первые шаги в его реализации уже сделаны, хотя официально об этом предпочитают не сообщать.

Министр по вопросам ЕС Венгрии Януш Бока 27 мая заявил, что Венгрия продолжит блокировать вступление Украины в ЕС из-за шпионских скандалов.

Подробности читайте в статье: "План Б" для вступления Украины в ЕС. Как Брюссель готовится помогать Киеву несмотря на вето Венгрии.