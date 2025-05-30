У Чехії 87-річна жінка, яку оголосили померлою, розплющила очі в труні

Поліція чеського міста Плзень розслідує незвичайний випадок, коли судмедекспертка помилково констатувала смерть 87-річної жінки, що потім "ожила".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Літній мешканець Плзеня вранці у пʼятницю зателефонував медикам і повідомив про раптову смерть дружини.

Коронерка на місці події констатувала смерть 87-річної жінки, тож на місце викликали похоронну службу. Але коли жінку поклали в труну, вона розплющила очі й почала дихати.

"Оперативний центр негайно направив на місце бригаду медичної швидкої допомоги. Лікар на місці забезпечив 87-річній жінці основні життєві функції, після чого карета швидкої допомоги доставила ЇЇ до медичного закладу", – повідомив журналістам речник швидкої допомоги Мартін Штепан.

Чоловік 87-річної жінки розповів Novinky, що зателефонував в екстрену службу, коли не зміг розбудити дружину вранці в ліжку і думав, що вона померла.

Можливі порушення з боку коронерки вже розслідує поліція.

"Ми перевіряємо всі обставини справи. Поки що правова кваліфікація не встановлена", – заявила в п'ятницю після обіду речниця поліції Плзеня Міхаела Райндлова.

У 2023 році повідомлялось про випадок, як на проїжджу частину в центрі латвійської столиці з катафалка випала труна.