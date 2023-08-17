У центрі Риги на проїжджу частину з катафалка випала труна

На проїжджу частину в центрі латвійської столиці з катафалка випала труна.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує Delfi.

Судячи з відео, після того, як труна впала, з неї злетіла кришка, і співробітники похоронного бюро відразу ж підбігли до труни, щоб повернути її назад.

Держполіція повідомила, що не отримувала виклику у зв'язку з тим, що сталося. Ризька муніципальна поліція також не реєструвала такого випадку.

Найімовірніше, інцидент стався біля перехрестя бульвару Калпака і вулиці Кр. Валдемара в центрі Риги.

Раніше повідомлялося, що польські військові під час патрульного польоту біля кордону з Білоруссю загубили детонатор від ракети, яка була закріплена на гелікоптері.

Перед цим Національна служба швидкої допомоги Угорщини розповіла про ситуацію з хибним викликом наприкінці минулого тижня, коли сусіди сприйняли крики жінки, що кохалася, за прохання про допомогу.