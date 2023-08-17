У центрі Риги на проїжджу частину з катафалка випала труна
Четвер, 17 серпня 2023, 17:52
На проїжджу частину в центрі латвійської столиці з катафалка випала труна.
Про це, як пише "Європейська правда", інформує Delfi.
Судячи з відео, після того, як труна впала, з неї злетіла кришка, і співробітники похоронного бюро відразу ж підбігли до труни, щоб повернути її назад.
Держполіція повідомила, що не отримувала виклику у зв'язку з тим, що сталося. Ризька муніципальна поліція також не реєструвала такого випадку.
Найімовірніше, інцидент стався біля перехрестя бульвару Калпака і вулиці Кр. Валдемара в центрі Риги.
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