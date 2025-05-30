В Чехии 87-летняя женщина, которую объявили умершей, открыла глаза в гробу

Полиция чешского города Плзень расследует необычный случай, когда судмедэксперт ошибочно констатировала смерть 87-летней женщины, которая затем "ожила".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Пожилой житель Плзеня утром в пятницу позвонил медикам и сообщил о внезапной смерти жены.

Коронер на месте происшествия констатировала смерть 87-летней женщины, поэтому на место вызвали похоронную службу. Но когда женщину положили в гроб, она открыла глаза и начала дышать.

"Оперативный центр немедленно направил на место бригаду медицинской скорой помощи. Врач на месте обеспечил 87-летней женщине основные жизненные функции, после чего карета скорой помощи доставила ее в медицинское учреждение", – сообщил журналистам представитель скорой помощи Мартин Штепан.

Муж 87-летней женщины рассказал Novinky, что позвонил в экстренную службу, когда не смог разбудить жену утром в постели и думал, что она умерла.

Возможные нарушения со стороны коронера уже расследует полиция.

"Мы проверяем все обстоятельства дела. Пока правовая квалификация не установлена", – заявила в пятницу после обеда пресс-секретарь полиции Плзеня Михаэла Райндлова.

В 2023 году сообщалось о случае, как на проезжую часть в центре латвийской столицы из катафалка выпал гроб.