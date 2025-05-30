ЗМІ: у Трампа хочуть розмови із Сі на тлі чергового витка торгової війни

Білий дім і китайська сторона обговорюють організацію телефонної розмови між Дональдом Трампом і Сі Цзіньпіном після того, як президент США звинуватив Пекін у порушенні домовленості про зниження тарифів.

Про це стало відомо телеканалу CNN від двох високопосадовців Білого дому, пише "Європейська правда".

Співрозмовники CNN кажуть, що Білий дім вважає телефонну розмову Трампа і Сі необхідним наступним кроком для відновлення торговельних переговорів.

Вони додали, що президент США наразі не розглядає можливість поновлення тарифів на китайські товари у розмірі 145%, навіть якщо Пекін і далі не виконуватиме домовленість щодо торгівлі.

Водночас економічні радники Трампа повідомили йому, що "у нашому розпорядженні є інші інструменти, інші способи завдати шкоди Китаю", зазначає CNN.

До таких інструментів, серед іншого, вони віднесли використання експортного контролю над китайськими товарами, що здійснюється Міністерством торгівлі США.

Раніше у пʼятницю Трамп звинуватив Китай у порушенні угоди про взаємне пом'якшення тарифів, укладеної на початку травня під час двосторонніх торговельних переговорів.

Згідно з тією домовленістю, США мали тимчасово знизити тарифи на китайські товари зі 145% до 30%, а Китай знизить мита на американський імпорт зі 125% до 10%. Сторони також домовилися створити "механізм для продовження обговорень щодо економічних і торговельних відносин".