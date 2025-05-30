СМИ: у Трампа хотят переговоров с Си на фоне очередного витка торговой войны

Белый дом и китайская сторона обсуждают организацию телефонного разговора между Дональдом Трампом и Си Цзиньпином после того, как президент США обвинил Пекин в нарушении договоренности о снижении тарифов.

Об этом стало известно телеканалу CNN от двух высокопоставленных чиновников Белого дома, пишет "Европейская правда".

Собеседники CNN говорят, что Белый дом считает телефонный разговор Трампа и Си необходимым следующим шагом для возобновления торговых переговоров.

Они добавили, что президент США пока не рассматривает возможность возобновления тарифов на китайские товары в размере 145%, даже если Пекин и дальше не будет выполнять договоренность по торговле.

В то же время экономические советники Трампа сообщили ему, что "в нашем распоряжении есть другие инструменты, другие способы нанести ущерб Китаю", отмечает CNN.

К таким инструментам, среди прочего, они отнесли использование экспортного контроля над китайскими товарами, осуществляемого Министерством торговли США.

Ранее в пятницу Трамп обвинил Китай в нарушении соглашения о взаимном смягчении тарифов, заключенного в начале мая во время двусторонних торговых переговоров.

Согласно этой договоренности, США должны были временно снизить тарифы на китайские товары со 145% до 30%, а Китай снизит пошлины на американский импорт со 125% до 10%. Стороны также договорились создать "механизм для продолжения обсуждений по экономическим и торговым отношениям".