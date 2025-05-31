У Литві не очікують відчутних результатів від переговорів РФ і України в Стамбулі

Глава литовського МЗС Кястутіс Будріс вважає, що під час других прямих переговорів між Росією та Україною, найімовірніше, не буде досягнуто відчутних результатів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

"Дивлячись з якими намірами і з яким настроєм прибуде російська делегація (на переговори – ред.). Якщо вони будуть такими ж, як минулого разу, то ми знаємо, чим усе закінчилося. Не було жодного реального бажання вести переговори, а отже, і жодних відчутних результатів, пов'язаних із припиненням вогню", – заявив очільник литовської дипломатії в п'ятницю під час візиту до Мадрида.

"Досить імовірно, що так буде і цього разу", – додав він.

За словами Будріса, необхідно прагнути до того, щоб припинення вогню було запроваджено "беззастережно і негайно".

"Тільки одночасно з припиненням вогню можуть відбутися нормальні, повноцінні переговори про припинення агресії. У таких переговорах має бути забезпечена участь як США, так і Європи", – зазначив міністр.

"Мають бути певні результати. (...) Те, що ми бачимо зараз, – це всього лише імітація. Чи покаже понеділок, що це не імітація? Швидше за все, ні, і саме тому українцям потрібна ще більша підтримка", – сказав він.

Росія заявила, що хоче нових переговорів з Україною в Стамбулі в понеділок, 2 червня, де покаже "меморандум" із пропозиціями про перемирʼя і завершення війни.

Водночас у Києві зазначили, що для досягнення результатів на зустрічі їм потрібно ознайомитися з російським "меморандумом" заздалегідь.