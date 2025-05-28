РФ пропонує Україні продовжити переговори в "неправославному" Стамбулі 2 червня

Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров заявив, що Москва запропонувала Україні провести наступний раунд прямих переговорів у Стамбулі наступного понеділка, 2 червня.

Його заяву поширила пресслужба російського МЗС, пише "Європейська правда".

Лавров заявив, що Росія розробила меморандум, який викладає її позицію "з усіх аспектів надійного подолання першопричин" розвʼязаної нею ж повномасштабної війни проти України.

"Наша делегація на чолі з Мединським готова представити цей меморандум делегації України і дати необхідні пояснення в ході другого раунду відновлених прямих переговорів в Стамбулі в найближчий понеділок, 2 червня", – додав він.

Із заяв Лаврова остаточно випливає, що РФ відмовляється від продовження переговорів з Україною у Швейцарії та Ватикані (тому що, за його словами, для зустрічі "двох православних країн" це місце не підходить) – місць, запропонованих і погоджених західними державами, а також що вона досі не передала Україні свлїх пропозицій "припинення вогню".

"Розраховуємо, що всі, хто щиро, а не на словах зацікавлений в успіху мирного процесу, підтримають проведення нового раунду стамбульських прямих російсько-українських переговорів", – додав глава російського МЗС.

Перед цим речниця відомства Марія Захарова вкотре відкинула посередництво США у досягненні домовленості про завершення російського вторгнення в Україну.

На тлі останніх заяв РФ та посилення нею повітряного терору проти України президент США Дональд Трамп заявляв, що розглядає можливість введення додаткових санкцій проти Росії.

За даними WSJ, Трамп також обмірковує можливість введення санкцій проти РФ цього тижня, але рішення не гарантоване.