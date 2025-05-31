В Литве не ожидают ощутимых результатов от переговоров РФ и Украины в Стамбуле

Глава литовского МИД Кястутис Будрис считает, что во время вторых прямых переговоров между Россией и Украиной, скорее всего, не будет достигнуто ощутимых результатов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

"Смотря с какими намерениями и с каким настроением прибудет российская делегация (на переговоры – ред.). Если они будут такими же, как в прошлый раз, то мы знаем, чем все закончилось. Не было никакого реального желания вести переговоры, а следовательно, и никаких ощутимых результатов, связанных с прекращением огня", – заявил глава литовской дипломатии в пятницу во время визита в Мадрид.

"Весьма вероятно, что так будет и на этот раз", – добавил он.

По словам Будриса, необходимо стремиться к тому, чтобы прекращение огня было введено "безоговорочно и немедленно".

"Только одновременно с прекращением огня могут состояться нормальные, полноценные переговоры о прекращении агрессии. В таких переговорах должно быть обеспечено участие как США, так и Европы", – отметил министр.

"Должны быть определенные результаты (...) То, что мы видим сейчас, – это всего лишь имитация. Покажет ли понедельник, что это не имитация? Скорее всего, нет, и именно поэтому украинцам нужна еще большая поддержка", – сказал он.

Россия заявила, что хочет новых переговоров с Украиной в Стамбуле в понедельник, 2 июня, где покажет "меморандум" с предложениями о перемирии и завершении войны.

В то же время в Киеве отметили, что для достижения результатов на встрече им нужно ознакомиться с российским "меморандумом" заранее.