Колишній держсекретар Помпео: США зробили недостатньо, аби зупинити війну в 2014-му

Колишній державний секретар США Майк Помпео вважає, що Сполучені Штати Америки зробили недостатньо для того, аби зупинити війну Росії та відновити мир в Україні у 2014 році.

Про це він заявив під час другого міжнародного безпекового форуму Black Sea Security Forum в Одесі, передає кореспондентка "Європейської правди".

За його словами, попри всі намагання, представникам США так і не вдалося завадити планам очільника Кремля Владіміра Путіна та запобігти повномасштабному російському вторгненню у 2022 році.

"Мені шкода, що не було зроблено більше у 2014 році, що не було зроблено більше у 2022-му, що ми втратили стримування. А тепер наше завдання – повернути все до стабільності. Я був дотичний до Мінських переговорів (...) ми вже багато разів сиділи за тим столом (переговорів, – Ред.), і не було "молота", не було важелів впливу", – сказав колишній держсекретар США.

Помпео визнав, що тоді був "інший час" й аресія Росії була "не така масована", проте він звернув увагу: "якщо подивитися на документи, що обговорювались під час Мінських переговорів, я впевнений – вони майже ідентичні тим, про що говорять зараз".

"І це має нагадати всім нам: коли Путін на мить відкладає зброю – не можна повертатися до російського газу. Коли він відкладає зброю – не можна жити так, як раніше", – наголосив Помпео.

Також він запевнив, що США не зможуть дозволити собі покинути Україну в боротьбі з російською агресією.

"Щодо глибшого питання – чи вважається Україна "пішаком" – я так не думаю. Не вважаю, що хтось так мислить: "пожертвуємо нею – і отримаємо мир", – зазначив він.

Він звернув увагу, на те, що багато членів Республіканської партії "висловлювали думки, які суперечать глибоким національним інтересам Америки щодо цього питання".

"Але, думаю, всі вони також розуміють, що в підсумку США не можуть просто відійти від цього. Це не той випадок, коли можна сказати: "Удачі, далі ви самі". Це буде переслідувати всіх нас – тих, хто вірить у базову людську гідність, права власності, усі ознаки суверенітету націй. І я думаю, зрештою ці цінності переможуть", – впевнений Помпео.

Нагадаємо, у час, коли Помпео обіймав посаду держсекретаря США, 25 липня 2018 року була ухвалена і оприлюднена "Кримська декларація", через 10 днів після офіційної зустрічі Трампа (за його першого президентського терміну) і Путіна в Гельсінкі.

У тому документі йшлося, що "Росія шляхом вторгнення в Україну та спроби анексії Криму в 2014 році намагалася підірвати основоположний міжнародний принцип, якого дотримуються демократичні держави: жодна країна не може силою змінювати кордони іншої".

Водночас, коли Трамп повернувся до влади у 2025 році – неодноразово з’являлися контроверсійні заяви щодо Криму.

Зокрема у квітні ЗМІ писали, що адміністрація Трампа передала Україні в Парижі односторінковий документ, який подали як "остаточну пропозицію" щодо мирного врегулювання. Серед іншого, нібито йшлося про те, що США готові визнати контроль Росії над українським Кримом.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна не визнає російської окупації Криму, а Трамп розкритикував заяву, сказавши, що "Крим був втрачений багато років тому", а слова Зеленського "шкодять мирним переговорам".

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