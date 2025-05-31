Бывший госсекретарь Помпео: США сделали недостаточно, чтобы остановить войну в 2014-м

Бывший государственный секретарь США Майк Помпео считает, что Соединенные Штаты Америки сделали недостаточно для того, чтобы остановить войну России и восстановить мир в Украине в 2014 году.

Об этом он заявил во время второго международного форума по безопасности Black Sea Security Forum в Одессе, передает корреспондент "Европейской правды".

По его словам, несмотря на все попытки, представителям США так и не удалось помешать планам главы Кремля Владимира Путина и предотвратить полномасштабное российское вторжение в 2022 году.

"Мне жаль, что не было сделано больше в 2014 году, что не было сделано больше в 2022-м, что мы потеряли сдерживание. А теперь наша задача – вернуть все к стабильности. Я был причастен к Минским переговорам (...) мы уже много раз сидели за этим столом (переговоров, – Ред.), и не было "молота", не было рычагов влияния", – сказал бывший госсекретарь США.

Помпео признал, что тогда было "другое время" и агрессия России была "не такой массированной", однако он обратил внимание: "если посмотреть на документы, которые обсуждались во время Минских переговоров, я уверен – они почти идентичны тем, о которых говорят сейчас".

"И это должно напомнить всем нам: когда Путин на мгновение откладывает оружие – нельзя возвращаться к российскому газу. Когда он откладывает оружие – нельзя жить так, как раньше", – подчеркнул Помпео.

Также он заверил, что США не смогут позволить себе бросить Украину в борьбе с российской агрессией.

"Что касается более глубокого вопроса – считается ли Украина "пешкой" – я так не думаю. Не считаю, что кто-то так думает: "пожертвуем ею – и получим мир", – отметил он.

Он обратил внимание на то, что многие члены Республиканской партии "высказывали мнения, которые противоречат глубоким национальным интересам Америки по этому вопросу".

"Но, думаю, все они также понимают, что в итоге США не могут просто отойти от этого. Это не тот случай, когда можно сказать: "Удачи, дальше вы сами". Это будет преследовать всех нас – тех, кто верит в базовое человеческое достоинство, права собственности, все признаки суверенитета наций. И я думаю, в конце концов эти ценности победят", – уверен Помпео.

Напомним, в то время, когда Помпео занимал пост госсекретаря США, 25 июля 2018 года была принята и обнародована "Крымская декларация", через 10 дней после официальной встречи Трампа (во время его первого президентского срока) и Путина в Хельсинки.

В том документе говорилось, что "Россия путем вторжения в Украину и попытки аннексии Крыма в 2014 году пыталась подорвать основополагающий международный принцип, которого придерживаются демократические государства: ни одна страна не может силой изменять границы другой".

В то же время, когда Трамп вернулся к власти в 2025 году, неоднократно появлялись противоречивые заявления по Крыму.

В частности, в апреле СМИ писали, что администрация Трампа передала Украине в Париже одностраничный документ, который представили как "окончательное предложение" по мирному урегулированию. Среди прочего, США якобы были готовы признать контроль России над украинским Крымом.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина не признает российскую оккупацию Крыма, а Трамп раскритиковал заявление, сказав, что "Крым был потерян много лет назад", а слова Зеленского "вредят мирным переговорам".

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