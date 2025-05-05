Польща і Чехія можуть відновити консультації з приводу давньої територіальної суперечки

Польща і Чехія можуть відновити консультації щодо вирішення проблеми так званого територіального боргу, який тяжіє над відносинами між країнами з 50-х років минулого століття.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Йдеться про повернення 368 гектарів землі, за які обидві країни сперечаються з 50-х років XX століття. Консультації мають бути відновлені. Однак, відповідаючи на запитання про цю справу, речник Міністерства закордонних справ Чехії Даніель Дрейк не надав жодних деталей.

"Наразі ми не можемо надати детальної інформації з цього приводу", – заявив Дрейк, коментуючи інформацію, опубліковану в газеті Fakt. Польська газета повідомила про заплановане відновлення польсько-чеських консультацій на рівні експертів, метою яких є представлення позицій обох сторін щодо врегулювання боргу.

Польський уряд висловлює рішучість завершити це питання і виробити двосторонню угоду між країнами. Однак на перебіг переговорів можуть вплинути майбутні осінні парламентські вибори в Чехії та потенційна зміна уряду.

Суперечка щодо згаданих 368 га землі має свої корені в установленні польсько-чехословацьких кордонів після Другої світової війни. Тоді Польща висунула претензії на частину Заолжя, Спишу та Орави, але під впливом Іосіфа Сталіна було укладено договір, що встановлював нинішній кордон.

На підставі договору 1958 року було встановлено скорочений на 80 км кордон, що означало зміни в 85 місцях. Коли порівняли територіальні вигоди та втрати обох держав, виявилося, що тодішня Чехословаччина отримала додатково 368 гектарів.

До питання так званого територіального боргу обидві країни повернулися після падіння комунізму. У 1992 році міністри закордонних справ Їржі Дінстбер і Кшиштоф Скубішевський домовилися про початок переговорів і було створено польсько-чеську комісію.

Ці переговори у 2005 році завершилися пропозицією фінансової компенсації з боку чеського уряду, яку Польща відхилила. У 2015 році Чехія переглянула і затвердила перелік земель, які можуть бути передані Польщі, але в кінцевому підсумку відмовилася від цього рішення.

Останні переговори з цього питання відбулися в 2022 році, коли чеська сторона вела переговори з представниками уряду "Права і справедливості". Тема знову з'явилася під час спільної зустрічі прем'єр-міністрів Дональда Туска і Петра Фіали, хоча і без конкретних результатів.

Нагадаємо, у вересні 2021 року Суд ЄС постановив, що Польща має сплачувати по 500 тисяч євро за кожен день продовження роботи шахти у Туруві всупереч рішенню суду про її зупинку як тимчасовий захід.

В уряді Польщі заявили, що не можуть виконувати рішення і не збираються платити штраф, посилаючись на те, що прилегла електростанція забезпечує близько 7% енергопостачання країни і дуже важлива для економіки.

Врешті на початку лютого 2022 року Варшава і Прага заявили, що досягли компромісу, який врахує занепокоєння Чехії щодо впливу шахти на довкілля і дозволить Польщі не закривати її. 4 лютого 2022 року Чехія відкликала свою скаргу на Польщу до Суду ЄС.