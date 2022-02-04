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Чехія відкликала з Суду ЄС скаргу на Польщу щодо суперечливої шахти

П'ятниця, 4 лютого 2022, 12:55

Чехія відкликала свою скаргу на Польщу до Суду ЄС щодо суперечливої буровугільної шахти в Туруві на кордоні двох країн після того, як у четвер обидві країни домовились про вирішення суперечки.

Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у п’ятницю, пише "Європейська правда" з посиланням на Business Insider.

"Ми вже вчора переказали відповідні кошти. Це було 35 мільйонів плюс 10 млн від PGE (Польської енергетичної групи. - Ред.). Нагадаю, що спочатку на кону стояла навіть сума у 55 мільйонів, то му ми її значно зменшили", - сказав польський прем'єр-міністр.

Польща і Чехія домовилися щодо шахти, через яку Суд ЄС наклав на Варшаву мегаштраф

За його словами, "це процес, який, на щастя, закритий".

"Після цього Чехія відкликала свою заяву, свою скаргу до європейських інституцій. І на цьому справа повністю закінчується", - підкреслив Моравецький.

3 лютого Польща і Чехія досягли домовленості щодо суперечливої шахти в Туруві на кордоні двох країн, через яку Суд ЄС наклав на Польщу величезний штраф.

Угода передбачає завершення будівництва бар’єру, що перешкоджає відтоку підземних вод.

До завершення видобутку на шахті Турув буде здійснюватися моніторинг шуму, забруднення повітря, зсувів та рівня підземних вод.

В уряді Польщі вважають суперечку щодо шахти в Туруві великою операцією Німеччини і РФ

20 вересня минулого року Суд ЄС постановив, що Польща має сплачувати по 500 тисяч євро за кожен день продовження роботи шахти у Туруві всупереч рішенню суду про її зупинку як тимчасовий захід. 

Чехія заявляла, що розширення польської шахти загрожує довкіллю і доступу до води в регіоні Ліберець.

Читайте більше у статті: Вугілля важливіше за Євросоюз: чи піде Польща на порушення рішення Суду ЄС.

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Польща Чехія

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