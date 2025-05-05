Польша и Чехия могут возобновить консультации по поводу давнего территориального спора

Польша и Чехия могут возобновить консультации по решению проблемы так называемого территориального долга, который тяготеет над отношениями между странами с 50-х годов прошлого века.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Речь идет о возвращении 368 гектаров земли, за которые обе страны спорят с 50-х годов XX века. Консультации должны быть возобновлены. Однако, отвечая на вопрос об этом деле, представитель Министерства иностранных дел Чехии Даниэль Дрейк не предоставил никаких подробностей.

"На данный момент мы не можем предоставить подробную информацию по этому поводу", – заявил Дрейк, комментируя информацию, опубликованную в газете Fakt. Польская газета сообщила о запланированном возобновлении польско-чешских консультаций на уровне экспертов, целью которых является представление позиций обеих сторон по урегулированию долга.

Польское правительство выражает решимость завершить этот вопрос и выработать двустороннее соглашение между странами. Однако на ход переговоров могут повлиять предстоящие осенние парламентские выборы в Чехии и потенциальная смена правительства.

Спор по поводу упомянутых 368 га земли имеет свои корни в установлении польско-чехословацких границ после Второй мировой войны. Тогда Польша выдвинула претензии на часть Заолжья, Спиша и Оравы, но под влиянием Иосифа Сталина был заключен договор, устанавливающий нынешнюю границу.

На основании договора 1958 года была установлена сокращенная на 80 км граница, что означало изменения в 85 местах. Когда сравнили территориальные выгоды и потери обоих государств, оказалось, что тогдашняя Чехословакия получила дополнительно 368 гектаров.

К вопросу так называемого территориального долга обе страны вернулись после падения коммунизма. В 1992 году министры иностранных дел Иржи Динстбер и Кшиштоф Скубишевский договорились о начале переговоров, была создана польско-чешская комиссия.

Эти переговоры в 2005 году завершились предложением финансовой компенсации со стороны чешского правительства, которое Польша отклонила. В 2015 году Чехия пересмотрела и утвердила перечень земель, которые могут быть переданы Польше, но в итоге отказалась от этого решения.

Последние переговоры по этому вопросу состоялись в 2022 году, когда чешская сторона вела переговоры с представителями правительства "Права и справедливости". Тема вновь появилась во время совместной встречи премьер-министров Дональда Туска и Петра Фиалы, хотя и без конкретных результатов.

Напомним, в сентябре 2021 года Суд ЕС постановил, что Польша должна платить по 500 тысяч евро за каждый день продолжения работы шахты в Туруве вопреки решению суда о ее остановке в качестве временной меры.

В правительстве Польши заявили, что не могут выполнять решение и не собираются платить штраф, ссылаясь на то, что прилегающая электростанция обеспечивает около 7% энергоснабжения страны и очень важна для экономики.

В конце концов, в начале февраля 2022 года Варшава и Прага заявили, что достигли компромисса, который учтет озабоченность Чехии по поводу влияния шахты на окружающую среду и позволит Польше не закрывать ее. 4 февраля 2022 года Чехия отозвала свою жалобу на Польшу в Суд ЕС.