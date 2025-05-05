В Естонії стартували масштабні навчання за участю 16 тисяч військових

У понеділок, 5 травня, в Естонії розпочалися найбільші міжнародні навчання року – Siil 2025, в яких беруть участь понад 16 тисяч військовослужбовців з Естонії та країн-союзників.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

Мета навчань – відпрацювання оборонних операцій і взаємодії з союзниками. Маневри також є частиною більш масштабних навчань НАТО Steadfast Deterrence 25 і Griffin Lightning 25, повідомили Сили оборони.

Маневри пройдуть по всій країні, основні навчальні бої розгорнуться на північному сході і південному сході, а також на Центральному полігоні Сил оборони і полігоні Нурсіпалу.

У навчаннях беруть участь підрозділи Сил оборони Естонії, Кайтселійт, а також військові з 11 країн НАТО, включаючи Британію, США, Францію, Німеччину та інші. Спостерігачі прибули з Японії, Ізраїлю та України.

Вперше в рамках навчань пройде перевірка системи раннього оповіщення – сирени пролунають у понад 20 містах, охопивши близько 65% населення.

Як повідомлялося, наступного тижня розпочнуться спільні навчання Фінляндії, Швеції та Великої Британії з бойової стрільби Northern Strike 125 та Northern Star 25.

Раніше стало відомо, що у Литві у травні пройдуть масштабні військові навчання за участю литовської армії та союзників у НАТО.