Фінляндія проведе спільні військові навчання із Швецією та Британією

Наступного тижня розпочнуться спільні навчання Фінляндії, Швеції та Великої Британії з бойової стрільби Northern Strike 125 та Northern Star 25.

Про це повідомила Кайнууська бригада, яка керує навчаннями, пише "Європейська правда".

Бригада Кайнуу проведе навчання Northern Strike 125 та Northern Star 25 у на одному з найбільших у Європі полігонів Роваярві з 12 по 31 травня.

Загалом у навчаннях візьмуть участь близько 6500 військовослужбовців, з яких 900 – зі Швеції, а 350 – з Британії. Навчання мають на меті розвивати спільні бойові навички та спроможності між країнами.

Підрозділи, які братимуть участь у навчаннях Northern Strike 125, виконуватимуть завдання з непрямого вогню спільно з союзниками.

Крім того, навчання включатимуть удари з повітря по наземних цілях за участю бойових вертольотів AH-64E Apache з Великої Британії та винищувачів F/A-18 Hornet ВПС Фінляндії. Також буде проведено стрілецькі навчання піхоти Ягерської бригади.

"Ці навчання є логічним продовженням серії попередніх навчань, які проводились останніми роками з метою розвитку бойових спроможностей спільно з нашими союзниками", – сказав керівник навчань підполковник Юкка Вуорісалмі.

Раніше стало відомо, що у Литві у травні пройдуть масштабні військові навчання за участю литовської армії та союзників у НАТО.

Повідомляли також, що у портовому місті Гамбург на півночі Німеччини восени пройдуть масштабні навчання за сценарієм потенційного нападу Росії на країни НАТО, що потребуватиме швидкого перекидання сил західних союзників на схід.

А в другій половині травня в Естонії проведуть найбільші і найкомплексніші у світі міжнародні навчання із кібероборони – Locked Shields, які організовує Центр співробітництва НАТО у сфері кібероборони, що базується в Таллінні.