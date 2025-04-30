У Литві пройдуть масштабні військові навчання НАТО

У Литві у травні пройдуть масштабні військові навчання за участю литовської армії та союзників у НАТО.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

У травні 2025 року Збройні сили Литви проведуть інтенсивні навчання за участі близько 8 тисяч військовослужбовців – литовських та союзників, більш як тисячі одиниць техніки та кількох десятків одиниць авіації та суден.

Навчання охоплюватимуть усі рівні, від командно-штабного до польових маневрів.

"Такі масштаби демонструють не лише нашу з союзниками готовність працювати разом, але й надсилають чіткий сигнал про нашу єдність та готовність захищати кожен сантиметр території НАТО", – зазначив командувач литовської армії, генерал Раймундас Вайкшнорас.

Значна частина навчань, що пройдуть на території Литви, будуть складовою навчань НАТО.

Головним епізодом для литовської армії будуть навчання Thunder Fortress 2025 з 13 по 27 травня.

Під час польових тактичних навчань Iron Wolf 2025 15-16 травня будуть залучені близько 3700 військових та 700 одиниць техніки.

Упродовж періоду навчань до Литви перекинуть близько 30 німецьких літаків та гелікоптерів. Деякі польоти у рамках навчань можуть виконуватися на наднизькій висоті.

В армії попередили, що у зв’язку з навчаннями протягом всього травня литовці можуть спостерігати на дорогах колони військової техніки та бачити у небі більше військової авіації, ніж зазвичай.

Раніше у Литві заявили, що НАТО не вважає навчання РФ та Білорусі "Запад" загрозою.

Естонія в рамках навчань тимчасово закрила пункт пропуску на кордоні з РФ.